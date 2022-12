Qatar: la dedicatoria de De Paul a Tini Stoessel tras la clasificación de la Selección en semis

No hay dudas que el partido de la Selección Argentina frente a Países Bajos por la clasificación a las semifinales fue uno de los más sufridos durante el Mundial Qatar 2022 y Rodrigo De Paul lo vivió en carne propia. Durante los 90 minutos, el conjunto lideraro por Lionel Messi no paró de sufrir luego del empate y el posterior descenlace por penales.

Pero luego del triunfo llegó la calma para el seleccionado de Lionel Scaloni y los jugadores tuvieron su tiempo de descanso y un encuentro íntimo con sus seres queridos quienes viajaron a Doha para acompañarlos en estos momentos de mucha emoción y euforia. En el caso del centrocampista tuvo su acercamiento con su novia, Tini Stoessel.

Tierno posteo de Tini Stoessel para Rodrigo de Paul.

Desde el inicio de la Copa del Mundo la artista pop se mostró incondicional, inclusó presenció desde los estadios los diferentes partidos donde De Paul se lució en el campo de juego. Si bien este viernes no asistió a la cancha, la unión y compromiso de la pareja pudo verse en las redes sociales.

Ya con más calma, el 7 argentino se expresó por Instagram con unas dulces palabras para la intérprete de “Miénteme” donde le dedicó todo su amor y enterneció a todo los usuarios.

El dulce mensaje de De Paul a Tini en Instagram

La foto data del primer partido de la Selección frente Arabia Saudita que terminó con la derrota nacional y marcó un camino de sosobra en todo el país y los jugadores. Allí Tini decidió viajar a Qatar para apoyar a su novio.

“Esta foto es después de Arabia. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada. Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo”, soltó a corazón abierto.

El intercambio de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul Foto: captura Twitter

Y agregó: “Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí”. En ese sentido cerró: “Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra... en poco te abrazo, espéreme un poquito más… GRACIAS. Te amoooo”.