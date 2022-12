En las redes apuntan a Tini Stoessel tras la molestia de Rodrigo de Paul

Tini Stoessel vuelve a ser tendencia en Twitter y el motivo nuevamente tiene que ver con Rodrigo de Paul y la selección Argentina. Es que a dos días del partido entre Argentina y Países Bajos, Rodrigo de Paul se entrenó diferenciado por molestias y generó preocupación en el equipo de Lionel Scaloni.

Es por esta razón que cientos de usuarios en las redes sociales señalaron que la cantante tendría que ver con esta situación, recordando el inicio del Mundial cuando la llamaban “mufa”.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, la pareja que más ha sido tema de conversación durante el Mundial de Qatar.

Qué dicen en las redes sobre Tini Stoessel

Es que Tini dejó Qatar hace tan solo un día, razón que ha sido señalada por algunos como el motivo por el que ocurrió la supuesta lesión de De Paul.

Algunos de los mensajes sobre Tini Stoessel en Twitter. Foto: Captura de Twitter

Otro de los motivos por el que señalan a Stoessel de “mufa” tienen que ver con el día libre de los jugadores, cuando todos estaban con sus familias y Rodrigo habría estado con la cantante.

Algunos hasta aprovecharon para mencionar que Lali Espósito viajó a Qatar para estar presente durante el próximo partido.

Camila Homs, la ex de Rodrigo de Paul, denfendió a Tini Stoessel

Una de las personas que salió a defender a Tini de las críticas fue Camila Homs, ex de Rodrigo de Paul, quien habló sobre las acusaciones de que Tini es “mufa” a Tini.

Homs dijo que no estaba de acuerdo con las calificaciones, ya que la presencia de una persona no determina el rendimiento de un equipo. “Me parece que no tiene nada que ver, es algo propio del partido, le puede ir bien o le puede ir mal. La gente es mala, la culpan a ella, pobre”, respondió en Socios del Espectáculo.