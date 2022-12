Wanda Nara hizo un vivo en Instagram y habló de todo: “No estoy en pareja, estoy sola”

Wanda Nara realizó un vivo desde su cuenta de Instagram en donde no dejó tema sin tocar, pero principalmente se encargó de destacar que “está sola”. “Me separé porque me separé”, dijo, haciendo referencia a que no hubo un tercero en discordia para tomar la decisión de alejarse de Mauro Icardi.

Wanda está en Buenos Aires, en donde espera pasar la Navidad en familia. “Estoy contenta de que vengan a mi casa pero el que pone la casa siempre labura el doble”, expresó risueña, a la vez que contó algunas infidencias en cuanto a los regalos. “Zaira nunca la pega con lo que me regala”, señaló y reconoció no haber podido encontrar lo que le pidió uno de sus hijos.

Wanda negó estar de novia con L-Gante. Foto: Instagram

En la noche del jueves, la rubia estuvo en el show de Tini y también se refirió a eso. “Fue muy lindo el recital de Tini. Hace mucho que queríamos ir pero nunca coincidíamos. Tini estaba divina en el show y me escribió muy lindas palabras por privado”, dijo en relación al concierto que la cantante dio en el Campo Argentino del Polo. Luego del recital, la empresaria se fotografió con Camila Homs, la exesposa de Rodrigo De Paul, en un boliche. “No la conocía en persona, me saludó y la conocí ahí”, dijo.

Camila Homs y Wanda Nara disfrutando en la noche. Foto: Instagram

En el boliche en cuestión también estaba L-Gante. En ese aspecto, la rubia reiteró en varias ocasiones del vivo que no está en pareja y que no está enamorada. Una de las preguntas que le hicieron fue acerca de Tamara Báez: “No le hice nada a nadie. Tengo amigos solteros, casados... No sé la situación de algunos amigos, o sí, pero no estaría con nadie casado”.

En otro de los pasajes de su charla, una seguidora le preguntó sobre un tatuaje y la empresaria respondió: “No soy partidaria de borrar tatuajes. Borrar no significa que vayas a borrar recuerdos de esas personas que pasaron por tu vida. Eso va para mis ex que se tatuaron mi nombre y después lo borraron”.

Otra de las consultas más osadas estuvo relacionada con el rumor del acuerdo de “devolución de engaños” que tendría con Mauro Icardi: “¿Los cuernos se perdonan o se devuelven? Hay que hacer lo que te haga feliz, depende las circunstancias”.

Wanda respondió preguntas de sus fans Foto: Instagram

Por último, hizo un paneo de los amigos que la esperaban para salir a cenar, entre ellos su estilista y asistente personal Kenny Palacios. No faltó quien aprovechara la presencia del confidente de la empresaria y le preguntó: “Kenny, ¿Wanda está con L-Gante?“. “Es lo que me vengo preguntando hace semanas”, respondió entre risas el estilista, provocando la carcajada de Wanda.