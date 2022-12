Wanda Nara felicitó a Antonela Roccuzzo por el triunfo de Argentina y después borró la foto.

Wanda Nara protagonizó una nueva polémica luego de que sus seguidores se hayan percatado de un detalle que tuvo. Y es que en el medio de los festejos luego de que Argentina se haya consagrado como campeona del Mundial Qatar 2022, la empresaria compartió en sus historias de Instagram una foto junto a Antonela Roccuzzo pero a los pocos minutos la borró.

La foto en cuestión se trata de una para la que posaron mientras Wanda seguía junto a Mauro Icardi y vivían en París. Las botineras compartieron un tiempo juntas mientras sus maridos jugaban para el París Saint Germain (PSG), sin embargo, muchos de los fanáticos aseguran que no se llevaban bien.

Wanda y Antonela compartiendo en París. Foto: Instagram

Nara, para mostrar su apoyo con una de las botineras más famosas del país subió la foto y escribió: “Feliz por Argentina. Por él y sobre todo por ella! Te quiero Antonela Roccuzzo. Los tekilas que nos tenemos que tomar”, puso Wanda junto a la foto.

La foto que Wanda había subido a su cuenta de Instagram y luego borró. Foto: Instagram - Gossipeame

A los minutos, la imagen ya no aparecía en el perfil de Wanda porque lo habría borrado. Los seguidores aseguran que la esposa de Leo Messi no compartió el posteó en sus historias y eso no le habría gustado nada a la empresaria. Así lo aseguraron seguidores de @gossipeame, una cuenta de Instagram encargada de revelar información de los famosos.

El comentario de Wanda Nara en la foto de Antonela Roccuzzo

Uno de los momentos más emocionantes luego de que Lionel Messi haya levantado la Copa del Mundo fue cuando su familia llegó al campo de juego y se fundieron en un abrazo muy conmovedor. Como no podía ser de otra manera, Antonela compartió imágenes en su perfil de Instagram y la publicación probablemente sea una de las likeadas en su cuenta.

Las fotos de Antonela festejando el triunfo. Foto: Instagram

Con cinco imágenes de su familia con la Copa, Roccuzzo compartió la felicidad con el pueblo argentino y ya lleva más de 12 millones de likes. Allí fueron muchos los comentarios de famosos y uno de ellos fue de Wanda Nara.

“Campeones mundiales. No sé ni cómo empezar. Que orgullo más grande que sentimos por vos Leo Messi. Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos, que hay que pelearla hasta el final. Al fin se dio, sos campeón del mundo. Nosotros sabemos lo que sufriste tantos años, lo que deseabas conseguir esto. Vamos Argentina”, escribió Anto.

El comentario de Wanda. Foto: Captura

“Vamos”, escribió la empresaria junto a emojis de corazón y se llevó unos cuantos likes con su comentario. Y si bien algunos contestaron su comentario con lindos mensajes, otros aseguraron que no tendría que haber dejado su comentario.