El posteo de Lionel Messi con la Copa del Mundo alcanzó un récord: a cuántos likes está para ser el que tenga más me gusta

La imagen perfecta ahora sí existe y es la de Lionel Messi con la Copa del Mundo después de tantos años de pelea. El capitán argentino compartió en sus redes sociales algunas de las primeras fotos que tiene con el trofeo, sumado a unas emotivas palabras que trascendieron fronteras.

Es que no solo los argentinos querían ver a Lionel alzando la Copa, sino que también llegaba a este Mundial sabiendo que sería la última vez que lo iba a jugar. Para muchos que lo tienen de ídolo, sabían que era una oportunidad única.

Lionel Messi trae la Copa del Mundo a Argentina (Instagram)

Sin embargo, después de que Gonzalo Montiel metiera el último penal, esa alegría se trasladó a la cara y a las redes sociales con el posteo que, en apenas unas horas, ya tiene más de 44 millones de me gustas, completando un récord increíble.

Con esta imagen se transformó en la segunda foto con más likes de la historia de Instagram, la plataforma que más usuarios tiene activos en la actualidad. Así superó a Cristino Ronaldo y una foto de Georgina, su esposa, con los gemelos.

Así, este posteo de Lionel Messi es el que más me gustas tiene en la historia del deporte y va camino a ser el más likeado en la vida de la plataforma: solo tiene que superar la foto del huevo.

Lionel Messi celebra con la Copa del Mundo en sus manos. El momento más esperado. (Tom Weller/dpa)

Es que justamente, el posteo que más likes tiene es una imagen de un huevo que se hizo viral en enero de 2021 donde una cuenta se propuso ser el post con más me gusta de la historia. Actualmente, tiene 55,7 millones de me gusta en la plataforma.

El posteo de Lionel Messi con la Copa del Mundo

El futbolista rosarino compartió un emotivo posteo luego del triunfo de la albiceleste ante Francia este domingo en Qatar.

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer... Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros”, comenzó.

Leo Messi y sus palabras después de consagrarse campeón mundial. Foto: Instagram/@leo

Y agregó: “Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!! Vamos Argentina carajo!!! Nos estamos viendo muy pronto”.