El emotivo posteo de Messi tras el triunfo de la Selección: “Tanto lo deseaba que aún no caigo”

Argentina es tercera vez campeón del mundo y la alegría desborda en cada rincón del país. Además, algunos futbolistas del equipo de Lionel Scaloni utilizaron sus redes sociales para expresar su felicidad, y Lionel Messi no se quedó atrás.

Leo Messi y sus palabras después de consagrarse campeón mundial. Foto: Instagram/@leo

El futbolista rosarino compartió un emotivo posteo luego del triunfo de la albiceleste ante Francia este domingo en Qatar.

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer... Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!! Vamos Argentina carajo!!! Nos estamos viendo muy pronto”.

En menos de una hora, la publicación obtuvo más de 4 millones de likes y no mensajes de fanáticos de todo el mundo, sino también de famosos.

“Argentina para la historia”, le comentó el cantante cordobés Paulo Londra, “Gracias Lionel!! Te amamos”, agregó el periodista Andy Kusnetzoff, “Felicitaciones Leo! Lo merecías más que nadie! Gracias por esta alegría y a todo el equipo”, sumó el extenista Juan Martín del Potro.

Messi encabeza la lista de los máximos ganadores argentinos de la historia

Pese a no tener el récord absoluto, Lionel Messi encabeza la lista de jugadores argentinos con más campeonatos en el deporte rey. El top 5 está escoltado por Ángel Di María, con 32 trofeos para el “Fideo” con las camisetas del Benfica, Real Madrid, Manchester United y PSG.

Le siguen por detrás el guardameta de River Plate, Franco Armani, con 22 títulos; Nicolás Otamendi del Benfica, con 21 títulos; y el ahora jugador de Pumas de México, Eduardo “Toto” Salvio, con 20 trofeos en el gabinete.