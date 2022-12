Tini Stoessel y Rodrigo De Paul causaron furor en un shopping en medio de las compras navideñas: “Necesitamos…”

Entre los festejos por la Copa del Mundo y los shows en el Campo Argentino de Polo, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel debieron postergar para último momento las compras navideñas. Es por eso que durante el fin de semana, la famosa pareja revolucionó un shopping y cientos de fans se acercaron para pedirles fotos y videos.

Ante la gran cantidad de gente que se acercó a uno de los locales que estaban visitando, el futbolista pidió un minuto para hablar y les hizo un desesperado ruego. “Un segundo, para nosotros también nos hizo las fiestas” dijo Rodrigo De Paul en referencia al haber ganado el Mundial Qatar 2022. “Lo único que les pido es que necesitamos comprar, por favor”, solicitó.

“Si pueden mantener la calma, agradecemos todo el amor pero necesitamos por favor que nos dejen un poquitito para poder comprar, nada más, por favor” agregó mientras Tini Stoessel lo miraba sonriente y muy enamorada.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul causaron furor en un shopping en medio de las compras navideñas Foto: TikTok

El video grabado por una de las personas que se encontraban más cerca de la pareja se volvió viral en las redes sociales y los usuarios no tardaron en comentar lo sucedido.

“Me dice asi de paul y me vuelvo caminando a mi casa hasta que compre” y “De Paul me dice eso y me siento a esperar que termine sus compras” fueron algunos de los comentarios sobre la actitud del futbolista. Además, muchos destacaron la mirada de la artista: “Una que me mire como Tini a De Paul”, “la cara de tini,enamoradisima!! "

Tini y De Paul en un show de la cantante. (Instagram Rodrigo de Paul)

Rodrigo De Paul le declaró su amor a Tini Stoessel en medio de su show

El futbolista que salió campeón mundial con la Selección Argentina estuvo presente en los shows de su novia en el Campo De Polo y le dedicó unas románticas palabras.

“La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, le dijo el deportista a su amada en el escenario.