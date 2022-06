A tres meses de la drástica decisión que tomó Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort y custodio de sus hijos, Martita Fort lo recordó con un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram. Es que el personal trainer cumpliría 63 años.

Gabriel Rydz, Ricardo Fort y Gustavo Martínez. (Instagram)

Martita Fort eliminó todas las publicaciones de Instagram menos una, en la que sale con Gustavo y Ricardo

“Feliz cumple Gus! Siempre te voy a extrañar, sigo sin poder creer tu pérdida. Fuiste un hombre con un gran corazón y siempre me sacabas una sonrisa. Nunca te voy a olvidar. Feliz cumpleaños”, escribió junto a un emoji de un corazón blanco y una paloma sobre el boomerang en que se lo ve soplando las velitas de una torta.

El mensaje de Martita Fort en el día que Gustavo Martínez cumpliría años. Foto: CapturaInstagram/@martacfort

Por otra parte, su hermano, Felipe, no se pronunció al respecto.

Cómo murió Gustavo Martínez

La muerte de Gustavo Martínez dejó consternado al mundo del espectáculo. El 16 de febrero del corriente año, la expareja del empresario mediático se arrojó de un piso del edificio en el que vivía junto a Martita y Felipe Fort, ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

El cuchillo que fue usado para cortar la red del balcón tiene las huellas de Gustavo Martínez. Foto: Policía

Desde que se conoció la trágica noticia, varias fueron las teorías que giraron en torno a la drástica decisión de terminar con su vida. La que más resonó fue el supuesto abandono por parte de la familia Fort y la depresión por dejar de ser el tutor legal de los adolescentes, quienes cumplieron 18 años el 25 de febrero.

La palabra de Martita y Felipe Fort al enterarse de la muerte de Gustavo Martínez

Al conocerse el fallecimiento de Gustavo Martínez, los hijos de Ricardo Fort se expresaron de distinta manera a través de sus respectivas cuentas de Instagram.

Primero fue Felipe. “Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, Cesar y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”, sentenció.

Las palabras de Felipe Fort tras la muerte de Gustavo Martínez. Foto: Capt

Por su parte, Martita escribió: “Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo”, comienzó diciendo y agregó: “Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada ni sospeché nada”.

Las historias publicadas por Marta. (Instagram).

“Me parece muy egoísta lo que hizo, pero se hizo público la enfermedad que tenía y uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la otra persona. De igual manera, fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD Gus, mi padrino”, concluyó.