La noticia de la muerte de Gustavo Martínez, expareja y tutor de los hijos de Ricardo Fort, dejó consternado al mundo del espectáculo. El personal trainer se quitó la vida al caer de un 21 piso de su departamento en Belgrano, motivo por el cual Martita Fort se expresó desde su cuenta de Instagram.

Marta Fort sobre la muerte de Gustavo Martínez. Foto: Instagram/martacfort

“Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo”, comienzó diciendo y agregó: “Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada ni sospeché nada”.

Desde el entorno de Martínez, más precisamente sus sobrinos, aseguraron que la familia Fort lo tenía abandonado. Es por esto que la joven también aclaró: “Yo lo veía a Gus igual que siempre, sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo”.

Además comentó cómo fueron los hechos: “No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y apenas termino al rato me entero de la noticia”.

En cuanto a la drástica decisión de su custodio legal de acabar con su vida dijo: “Me parece muy egoísta lo que hizo, pero se hizo oúblico la enfermedad que tenía y uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la otra persona”.

En la siguiente InstaStoria concluyó: “De igual manera, fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD Gus, mi padrino”.

Las palabras de la hija del chocolatero fueron totalmente opuestas a las de Felipe, su mellizo, quien arremetió contra su tutor. “Papá te recibirá con los brazos cerrados”, sentenció desde su red social.