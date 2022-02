Este miércoles el mundo del espectáculo quedó sorprendido con la muerte de Gustavo Martínez, expareja y tutor de los hijos de Ricardo Fort. Felipe Fort, uno de los mellizos, lanzó un fuerte mensaje a través de su cuenta de Instagram, el cual indica que no tenía una buena relación con su custodio legal.

Las palabras de Felipe Fort tras la muerte de Gustavo Martínez. Foto: Capt

“Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, Cesar y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”, sentenció el adolescente.

Aunque algunos afirmaron que la cuenta del hijo del chocolatero habría sido hackeada, él salió a desmentirlo con un video.

Noticia en desarrollo...