Por cada una: Cinthia Fernández reveló por fin cuánto paga Matías Defederico de cuota alimentaria de sus hijas.

Cinthia Fernández vuelve a ser noticia por sus comentarios en redes sociales, donde volvió a apuntar a su expareja y padre de sus hijas, Matías Defederico.

La bailarina participó en un intercambio interactivo con sus seguidores en las redes sociales. Durante esta sesión, una de sus seguidores le planteó una pregunta relacionada con las responsabilidades financieras de Matías Defederico, ya que ella también enfrenta una situación similar con su expareja.

Cinthia Fernández contra Matías Defederico, una vez más.

“¿Es posible que el papá de las nenas algún día te pague la deuda? Mi ex renunció para no pasarme la plata”, le preguntó una seguidora. “Na... Nunca va a pagar. Igual, para pasar esto, que renuncie a pasarme la cuota, así me da menos bronca entrar y ver este depósito”, respondió Fernández.

En respuesta, la panelista compartió una captura de pantalla que mostraba un depósito realizado por Defederico de $55,000 como pago de las cuotas alimentarias. Esta acción buscaba evidenciar y dar transparencia a la situación económica entre ambos.

Cuánto paga Matías Defederico por la cuota alimentaria de sus hijas

Aprovechando el tema y la actividad de preguntas y respuestas, otra persona le consultó si esta suma correspondía al valor destinado a cada una de las hijas de la pareja.

Cinthia Fernández sobre la cuota que le pasa Matías Defederico. Foto: Instagram

Sin embargo, para sorpresa de muchos, este valor era el total para las tres niñas. “18 mil por cada nena. Pero vos por reclamar sos vividora, querés cagar más de lo que te da el culo, sos loca, puta, etc...”, explicó Cinthia.

Cómo se conocieron Cinthia Fernández y Matías Defederico

Mucho se sabe sobre las constantes peleas entre Cinthia Fernández y Matías Defederico, pero si hablamos sobre cómo nació su relación, lo primero que tendríamos que hacer es regresar a su primer encuentro. Este siguió el patrón clásico de tantas parejas: el truco de los amigos en común.

Cinthia Fernández y Matías Defederico el día de su boda.

La velada se organizó cuando Cinthia aceptó la invitación de su amiga Tamara Alves, una vedette, para cenar. Acompañaban a Tamara su pareja, el futbolista Patricio Toranzo, y Matías Defederico, compañero de fútbol de Toranzo en su época en Huracán. Sin embargo, las chispas no volaron de inmediato; de hecho, Cinthia admitió más adelante que en aquel momento no había encontrado atractivo a Matías ni había sentido una conexión con él. Esta falta de empatía se reflejó en su escasa interacción durante la cena, apenas cruzaron palabras, pero tras varios encuentros más, todo comenzó a surgir.