Cinthia Fernández pasó por el quirófano: la selfie de espaldas con la bata abierta que enloqueció a sus fans

Cinthia Fernández debió pasar por el quirófano debido a una operación programada para que le saquen el DIU. Pese a que se trató de una intervención sin complicaciones, la panelista se reconoció asustada.

Cinthia Fernández

“Hoy estuve bien cagada, pero salió todo bien salvo que...”, escribió en su cuenta de Instagram, invitando a deslizar las fotos y haciendo alusión a un percance que se ve en la tercera imagen.

Cinthia Fernández tuvo una operación programada. Foto: Instagram

“Gracias por su cariño. Y para los que se lamentan de que no me haya pasado nada o que no espiché la pata, también un besito en la (última foto)”, señaló la bailarina.

Cómo fueron las fotos que subió Cinthia Fernández previo a su operación

La modelo posó frente a un espejo, con cofia en la cabeza y bata celeste. En las imágenes se podía ver la cara de susto, pero quiso ponerle un poco de humor a la situación.

Cinthia Fernández desde el quirófano

Por ello, hizo alusión a un “percance”: se dio vuelta y se fotografió de espaldas, con la bata abierta. Pícara, hizo el gesto de “boquiabierta” para jugar con sus seguidores.

Cinthia Fernández se mostró de espaldas.

En menos de una hora sumó más de 67.163 likes y comentarios de todos tipo. Muchos criticaron que “ni en momentos complicados deja de mostrar”, como también hubo quienes se detuvieron en el mensaje “pasivo-agresivo” que escribió. “Hasta cuando se está por operar está tirando indirectas, relajá, amiga, no podés vivir renegando”, señaló otra.