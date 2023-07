El inesperado pedido de Cinthia Fernández a Lionel Messi que hizo reaccionar a Antonela Roccuzzo

Cinthia Fernández sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al publicar un posteo donde le hizo un llamativo pedido a Lionel Messi.

En la foto se ve a las tres hijas de Cinthia, Charo, Bella y Fran, luciendo la remera del Inter de Miami y en el apartado de la descripción se detalla el pedido que hizo la bailarina y por qué llegó a esta idea.

Cinthia Fernández y sus hijas.

“Mientras les sacaba la foto, todas contagiadas de la ola rosa que trajo Messi, me dijeron: ‘mamá mira si Messi nos ve y nos da un like, me muero muerta’, tiro una, ‘Es mi sueño de toda la vida’, ‘Que flasheas tiro la última’ Y yo dije por qué ¡no?. Ustedes qué dicen, ¿le pedimos un like al número uno del mundo? ¡Nos dará bola? Yo la invoco a la reina madre Antonela a ver si le cumplimos el sueño a las trilliiis”, explicó Cinthia sobre el motivo que la llevó a tomar esta decisión.

Cinthia Fernández, sus hijas. / instagram

”Me tengo fe #unlikalastrillis Que dicen, ¿lo lograremos? ¿Me ayudan a @ a Leo y Anto en comentarios o compartirles la foto? ¿Lo lograremos?”, pidió Cinthia a sus seguidores, logrando que la foto acumulara más de 100 mil “me gusta” y miles de comentarios.

La reacción de Antonela Roccuzzo

Este jueves Cinthia Fernández reveló que Antonela Roccuzzo reaccionó a su publicación con un “me gusta”. “Estamos con un desafío para que Messi les dé ‘like’ a las trillis. Lo aman con locura. Y Anto, te amamos. Sos la queen (reina)”, expresó la bailarina muy feliz.

Esto queda confirmado al entrar a la foto y encontrar la reacción de la pareja de Lionel Messi a la publicación.

Cinthia Fernández ya recibió la reacción de Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram

Ahora solo queda la duda sobre si Messi también reaccionará al posteo de Cinthia, colocando una reacción así como lo hizo Antonela en las últimas horas.