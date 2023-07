La repudiable frase de Osvaldo, de “que pelota Gerson”, sobre el fútbol femenino: “Hay cosas que son de hombres...”

Osvaldo Armiento se ha convertido en una de las apariciones más relevantes en el mundo del stream y en las redes sociales. Tras su gran aparición en TikTok con su frase “qué pelota Gerson”, en los últimos días se volvió viral nuevamente, por un cruce en redes con el programa Doble Mérito.

Pero ahora el creador de “El Fútbol que me Gusta” vuelve a estar en el ojo de la tormenta por uno de sus comentarios. Osvaldo fue al programa de Flavio Azzaro, “El Loco y El Cuerdo”, y al ser consultado sobre la actualidad del fútbol femenino, expresó una desafortunada frase que no fue perdonada por los usuarios en las redes.

“No me gusta que la mujer juegue al futbol. Como tampoco me gusta que el hombre use pollera. Si vos querés usar pollera, no te voy a criticar, pero no me pidas mi opinión porque voy a ser sincero”, esbozó el influencer. En medio del mundial femenino y con la actividad en pleno auge, Osvaldo explicó que “no lo mira” porque le gusta “el futbol de hombres”.

En medio de su discurso, Andrés Duccatenzeiler, expresidente de Independiente y conductor del programa, le dijo que él miró a la selección Argentina contra Italia y los partidos de Messi en la MLS, y que “si lo hacían elegir, se quedaba con el mundial femenino”.

Pese a esto, el creador de El fútbol que me gusta, continuó expresando que “no cree en la igualdad”. “La mujer es la mujer y el hombre es el hombre, no son iguales por lo que tienen abajo. Si tenes que pintar una casa, la vas a pintar vos, no la mujer. La igualdad es esa”, concluyó.

Los dichos de Armiento no pasaron desapercibidos en las redes sociales y quienes lo defendieron días atras por su pelea con los integrantes del programa Doble Mérito, esta vez lo criticaron.

La pelea entre Osvaldo Armiento y Doble Mérito

El TikToker y streamer Osvaldo Armiento participó del podcast de Doble Mérito como invitado. Tras una charla de una hora, el influencer se retiró y los integrantes del programa lo empezaron a criticar por su manera de pensar. Su productor siguió mirando el programa y le avisó de esto a Osvaldo, que le contestó por redes sociales a DM causando un gran revuelo entre sus seguidores.

Luego de la entrevista, de la cual Osvaldo fue despedido entre aplausos y sonrisas, uno de los panelistas tomó la palabra. Al ser consultado por “que le pareció la entrevista”, contestó que no coincidía con el pensamiento del entrevistado, conocido por ser “hincha” de Brasil y el fútbol brasileño en general.

A esas declaraciones, otra panelista, Lola, dijo que su pensamiento era “peligroso” para las nuevas generaciones, pero que no le importaba mucho, ya que según ella, Osvaldo “se muere en 10 días”. Esto terminó de dinamitar la paciencia del streamer y su productor, que mandó un mensaje a los integrantes del programa para que su conductor Agustin Stella corte con los agravios.

Tras llegar a su casa, Osvaldo le contestó a los integrantes de Doble Mérito: “¿Vos podés asegurar que podés vivir tantos años? No lo sabés ni vos, disfrutá la vida querida. Respetá a la gente porque si llegás a tu casa, te enterás de que después de entrevistarte, digo que tu viejo va a vivir diez días… Pensalo, sos muy maleducada”.