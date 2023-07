Es el máximo ídolo de Tigre, fue amigo de Sergio Massa, pero acompañará a Larreta: “La mentira del relato”

Lejos de escaparle a la pasión u ocultarse, Sergio Massa nunca escondió su amor por Tigre. El hoy ministro de Economía siempre cumplió un rol portagónico dento del club, relacionandose con jugadores y entrenadores, así como también siendo dirigente.

Uno de los máximos ídolos de la institución de la zona norte del GBA, fue su gran amigo y hoy lo enfrentará en las elecciones. Carlos “Chino” Luna develó que encabezará la lista de concejales por Juntos por el Cambio en el municipio.

Chino Luna, el segundo máximo goleador en la historia del Matador.

Carlos Luna es uno de los grandes ídolos del Matador de Victoria, con sus goles logró cautivar a los hinchas y llegó a ser el segundo máximo goleador en la historia del club. Hoy, alejado del mundo del fútbol, el Chino decidió meterse en política y enfrentar a su ex jefe, y amigo, Sergio Massa.

El precandidato presidencial siempre fue uno de los más fanáticos del delantero, e incluso fue quien lo llevó a ocupar un puesto como formador del club, que duró muy poco.

Uno de los tantos gritos de gol del Chino Luna con la camiseta de Tigre. (Foto: Télam)

“No fue nada puntual, sino una falta de compromiso con lo que habíamos acordado con las autoridades. Se lo venía advirtiendo al presidente del club (Ezequiel Melaraña) y luego me convocó Sergio a su oficina y se lo comuniqué a él, cara a cara. Quedó todo bien, incluso me propuso seguir, pero no me agradó para dónde se perfilaba el proyecto que habíamos arrancado con los chicos”, le explicó a Clarín.

Luna, tras su fallido paso como formador en Victoria, fue seducido para adentrarse en la política por Agustina Ciarletta, candidata a intendenta de Horacio Rodriguez Larreta por Juntos por el Cambio. Sin pelos en la lengua, el goleador indicó: “Hace años que laburo con los pibes en varios barrios. Y todo lo que escucho del relato kirchnerista es una mentira, un engaño. Le tengo aprecio a Sergio, pero el proyecto de Larreta es el que yo creo que hay que apoyar para volver a soñar y dejar atrás tanta pobreza y retraso”.

Ante la consulta sobre si Massa le hubiese ofrecido postularse para apoyar su candidatura a Presidente, respondió: “No puedo defender algo que casi todos vemos que anda mal: la mentira del relato del kirchnerismo. Sería una vergüenza. Cada uno elije dónde quiere estar”.

Por esa línea, agregó: “Sólo basta bajarse del auto, caminar y hablar con los pibes. Lo que asegura el kirchnerismo es un invento. No hay futuro ni desarrollo con el relato. Siempre me comprometí para ofrecerles una ayuda a los más chicos. Lo hacía mucho antes de ser candidato”.

Chino Luna, precandidato a concejal de Juntos por el Cambio Foto: Clarin

Asimismo, explicó que su cabeza hizo el click cuando vio “como engrupieron y engañaron a los jubilados durante la era K. Los cagaron. En parte, me decidí a ser candidato cuando tomé conciencia de que la próxima camada de jubilados, la que trabajó bajo los tres gobiernos kirchneristas, serán los primeros en la que la inmensa mayoría no será propietaria de sus casas. Va a costar décadas cambiar el desastre que hicieron”.

“Todos tienen cierta cuota de responsabilidad, pero el que gobernó 20 años fue el kirchnerismo, que ha puesto en decadencia a los humildes. La asistencia social se convirtió en negocio que eterniza la pobreza y la falta de posibilidades”, sentenció.