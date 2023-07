Jugó en Boca, se fue odiado y hoy asegura que le gritaría el gol a los hinchas

Pese a que faltan algunos días para el gran choque de Boca ante Nacional por Copa Libertadores, los jugadores ya comenzaron a jugar el partido en los medios y un argentino que viste la camiseta de El Bolso ya picanteó a los Xeneizes.

Emmanuel Gigliotti, ex Boca Juniors y actual Nacional, analizó la serie, dio su pronostico y hasta se animó a advertir a los hinchas xeneizes.

Gigliotti y el grito de gol en el último triunfo de Boca en el Monumental. (Foto: LVI)

Emmanuel Gigliotti afirmó que le gritaría un gol a Boca

El ex delantero de Boca y actual jugador de Nacional, Emmanuel Gigliotti no se fue muy bien de Brandsen 805. Es que “El Puma” y su paso por el Xeneize quedó marcado por el penal malogrado ante River en la semifinal por Copa Sudamericana en 2014.

Pese a tener buenas actuaciones con la azul y oro, su gran actuación quedó manchada por ese tiro desde los doce pasos y con la llegada de Daniel Osvaldo, decidió irse a China.

Gigliotti y Barovero tras el penal en el superclásico (Foto: Fotobaires).

Ante el inminente choque por Libertadores, Gigliotti sostuvo que “lo mejor que le puede pasar a Nacional es que Boca nos subestime, quizás puede ser importante”, ante los diferentes pronosticos del público que dan como ganador al conjunto de Jorge Almirón.

“Acá la actitud no se negocia. Acá todos tienen un convencimiento grandísimo. Después, los partidos hay que jugarlos. El equipo va a intentar ganar de local primero y después no va a asustarse a la Bombonera”, agregó.

Gigliotti, el goleador de Nacional (Prensa Nacional)

Al ser consultado por si festajaría en caso de convertir un tanto, el delantero no dudó y contestó: “Claro que lo gritaría, sería una falta de respeto para el club en el que estoy jugando no hacerlo. Lo más lindo del fútbol son los goles. El problema es cuando el jugador no rinde, no transpira y no tiene ganas de ganar, eso le tenés que criticar al jugador”.

“La ilusión de los hinchas está siempre porque es un club con mucha historia. Vamos a ir a buscar la clasificación. Si estás pendiente de lo que piensa el otro quizás ni patees al arco, ojalá me toque convertir”, sentenció.