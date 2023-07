La joven promesa de Boca que tiene la mayor efectividad del mundo y puede estar en los octavos de la Copa Libertadores

Boca se prepara para afrontar un segundo semestre cargado de competencia. Con el objetivo principal de ganar la Copa Libertadores, el equipo de Jorge Almirón también está vivo en la Copa Argentina y tendrá un grupo duro en la Copa de la Liga. Es por eso que Juan Román Riquelme y el Consejo de Futbol se siguen moviendo para armar un equipo competitivo con caras nuevas y para suplir las bajas de Alan Varela y Luis Vázquez.

Los hinchas de Boca se ilusionan de la mano de los pibes y la posible llegada de Cavani, pero la esperanza xeneize de ganar la Copa crece todavía más, ya que desde hace 10 partidos que los dirigidos por Jorge Almirón no pierden en casa. El conjunto azul y oro registra 9 victorias (Deportivo Pereira, Racing, Belgrano, Tigre, Colo-Colo, Monagas, Sarmiento, Huracán, Newell’s) y tan solo un empate (1-1 ante Lanús).

Boca se ilusiona de la mano de los pibes Foto: Twi

En relación a los refuerzos, gracias a las salidas de dos extranjeros, el paraguayo Óscar Romero, quien rescindió contrato, y al préstamo del venezolano Jan Hurtado a Liga de Quito, se liberó un lugar para Edison Cavani y el sueño del Consejo de Futbol está pronto a realizarse. Con la llegada de “El Matador”, Boca tendría cubierto el puesto de delantero centro, pero Jorge Almirón pidió por un central más en caso de no recuperar a Rojo y también por un volante más. A la posible baja de Alan Varela, el entrenador planea suplirla con la vuelta de Jorman Campuzano.

El juvenil de Boca que le gustó a Almirón y está entre los mejores gambeteadores del mundo

Tras el préstamo de un año y medio en Platense, donde hizo cinco goles y repartió tres asistencias en 48 partidos, Vicente Taborda regresará a Boca una vez finalizada la Liga Profesional y, tras observarlo en varios partidos, Jorge Almirón planea meterlo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores.

Luego de confirmarse su regreso anticipado a Boca, Taborda habló en las últimas horas al respecto en el canal de YouTube de Ezzequiel y allí no dio vueltas: “La idea es quedarme en Boca. El año pasado, antes de irme, no tuve la posibilidad de jugar los minutos que me hubiera gustado. Así todo disfruté el tiempo en Platense, con muchas lindas experiencias, pero ahora sería lindo quedarme”, expresó, confirmando que él quiere quedarse en el Xeneize a pelear por un lugar.

Vicente Taborda Foto: redes

Además de la confianza del Cuerpo Técnico, en las últimas horas se reveló un dato que ilusiona a todo Boca con la vuelta del juvenil. El CIES Football Observatory armó un listado con los 11 jugadores Sub-23 con mejor efectividad en gambetas de todo el mundo en el último año. Vicente Taborda tiene mayor % de éxito (65.9) que Vinícius Júnior, Phil Foden y Jamal Musiala.