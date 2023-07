La nueva versión de “Muchachos” que las hinchas recrearon para la Selección Femenina: “Te queremos ver ganar...”

La selección Argentina de fútbol femenino está en Nueva Zelanda disputando el Mundial, si bien el debut no fue el esperado y terminó en un traspié ante Italia. El equipo de Germán Portanova mantiene vivas las esperanzas de ganar el primer partido en la historia de los mundiales femeninos y tratar de forzar una clasificación a la siguiente ronda.

En este tan alejado punto geográfico donde se disputa la Copa del Mundo, existe una gran comunidad de argentinos residentes del país oceánico. A miles de kilómetros de distancia, la pasión por el futbol y la selección está más viva que nunca para estos hinchas que coparon el Eden Park para alentar a las chicas contra Italia y que hicieron sentir su voz con fuerza gracias a los bombos, los gritos y los típicos cantitos.

Los hinchas argentinos alentando a la selección en Nueza Zelanda (AFA)

Pero, ¿Cómo son las canciones de la selección femenina? ¿Son los mismos que los de la Scaloneta? Esos hits que escuchamos en Qatar, o los cambiaron. Para responder eso debemos decir que antes de que empiece el campeonato del mundo, el Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo dio a conocer en sus redes sociales “Muchachas”, la canción que busca celebrar la participación de las dirigidas por Germán Portanova en tierras océanicas y que reversiona a la canción que se cantó en el Lusail.

“El objetivo es promover la igualdad de género y respaldar a las futbolistas argentinas mientras compiten en la Copa del Mundo FIFA”, escribieron al compartir el video musical.

Se trata de una adaptación de la canción popularizada por “La Mosca”. Con esta iniciativa, se busca apoyar a la selección argentina de mujeres y sensibilizar sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 5: “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.

“Muchacha, este año vamo’ a demostrar, que las pibas en la cancha, son las que más van a ganar”, arranca el canto. “Y al Diego, desde el cielo lo podemos ver, orgulloso que la gloria, hoy la gana la mujer”, concluye.

Además de esa reversión de “Muchachos”, los argentinos que viven en Nueva Zelanda crearon un grupo de WhatsApp donde se organizan para ir en grupo a alentar a la selección. Los datos que se comparten en esos espacios virtuales van desde en qué negocios se pueden conseguir banderas argentinas en Nueva Zelanda, quién tiene alguna camiseta de la Selección para vender o si alguien va a llevar maquillaje celeste y blanco para prestar. También hay otra gran preocupación entre los fanáticos: dónde se hace la previa y el post-partido con comidas, bebidas y música argentina.

De este grupo nació la otra canción, que se ha vuelto viral en los últimos días y se pudo escuchar en el Eden Park contra Italia. Al mismo ritmo, sin tanta formalidad, los hinchas argentinos volvieron a hacer otro hit.

Cómo es la nueva versión de “Muchachos” dedicada a la Selección Argentina Femenina

“En Argentina nací, tierra del mate y fernet. De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Los mundiales que perdimos cuantos años los lloré. Pero eso se terminó, porque en este Mundial, estamos ilusionados y te queremos ver ganar”.

“Muchachas, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la primera, quiero ser campeón mundial. Y a Leo, en Miami lo podemos ver, alentando a las pibas. Hoy no podemos perder”.

Por otra parte, otra canción que se escuchó en Nueva Zelanda es la de la publicidad de la marca de televisores, sponsor de la selección. En este caso, con el ritmo de Gilda, se volvió más pegadiza y los hinchas la cantaron en el estadio.

“Hay que alentarte Selección. Hay que alentar de corazón, de la cabeza. Que no me importa si ganás, que no me importa si perdés, las sigo a ellas”. “Estos colores llevo en el corazón, voy con Banini detrás de una ilusión”.

“Donde jugués vamos a estar. A Larroquette voy a alentar. Desde la tele o desde el tablón. Vamos Argentina, vamos Selección”, concluye.