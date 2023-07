No solo Lionel Messi está feliz en Miami: caño, patada y goles, así se divierten Thiago, Mateo y Ciro en la cancha

Desde que llegó a Miami, Lionel Messi no hace otra cosa que sonreír y hacer felices a los hinchas del Miami (y el fútbol); pero no solo él rosarino la está pasando bien: Thiago, Mateo y Ciro disfrutan de su nuevo hogar, también con la pelota en los pies. Luego del triunfo del equipo del Tata Martino, los pequeños Messi se robaron todas las miradas y son virales en las redes.

Caño, goles y risas, así se podrían resumir los videos que circulan por las redes de los hijos de Messi y Antonela Roccuzzo jugando en la cancha a donde su papá fue ovacionado el martes por la noche. El amor por la pelota, parece ser algo que se lleva en la sangre y los hijos del 10 no son la excepción.

La magia también se hereda: dominio de la pelota y caño de Thiago Messi

Adentro de la cancha del Inter Miami no solo Lionel Messi hace magia, y quedó demostrado este martes cuando Thiago, de 10 años, se divirtió en el DRV PNK Stadium. Con varios niños, el mayor del clan mostró sus habilidades haciendo jueguitos con la pelota y se dio el lujo de hacer un caño que recibió aplausos por parte de los espectadores.

Otro momento viral del pequeño fue la patada que le pegó de atrás a Mateo. El mayor de los Messi quiso sacarle la pelota a su hermano, pero llegó tarde: la pelota siguió, pero Mateo cayó al suelo producto de la patada; sin quejas y como que “acá no ha pasado nada”, ambos siguieron jugando como si nada.

El gol de Ciro Messi

Pero Thiago no fue el único que se lució luego del contundente triunfo del Inter por 4-0 ante el Atlanta United: Ciro también la rompió y marcó su gol. La jugada la arrancó el mayor del trío, pero la presión de sus contrincantes no lo dejó definir; pero el pequeño de la familia estaba al asecho, que no perdió la oportunidad de mandarla en contra de la red y que la hinchada grite su gol.

De la euforia al reto: el video viral de Antonela Roccuzzo

Luego de que Lionel Messi marcara uno de sus goles, las cámaras del estadio poncharon a Antonela Roccuzzo, muy feliz festejando el gol con una sonrisa de oreja a oreja. Pero lo que volvió viral este momento fue que segundos después se vio como retaba a uno de sus hijos para que se queden sentados en su lugar.