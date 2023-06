El viejo anhelo de Juan Román Riquelme que vuelve a sonar en Boca y despertó la polémica en los hinchas

Boca viene de dejar atrás un semestre más que complicado: pocos puntos, la salida de Hugo Ibarra y la llegada de Jorge Almirón sumado a la cantidad de lesionados, hicieron que la clasificación a octavos de la Copa Libertadores sea agua en el desierto.

Mientras hay varios jugadores que en los próximos días podrían salir del club, empiezan a sonar los nombres para el próximo mercado de pases donde hay dos delanteros que volvieron a sonar para Boca y que han sido el gran anhelo de Juan Román Riquelme.

Valentín Barco anotó su primer gol en Boca (Prensa Boca)

Por un lado, tras el triunfo ante Monagas para cerrar la fase de grupos de la Copa Libertadores, dejó en claro que al equipo le faltan varios puntos a mejorar para terminar de poder pelear en las instancias finales.

La expulsión de Bruno Valdez puso más presión al armado para los octavos donde no se sabe qué pasará con Marcos Rojo y con un Luis Advincula recuperándose de un esguince de rodilla. Además, la situación de Zeballos y Langoni es otra incógnita que se abre.

Además, se espera la salida de varios futbolistas como es el caso de Óscar Romero, Juan Ramírez, Norberto Briasco, Esteban Rolón. Sin embargo, existe también la chance de que Darío Benedetto también deje el club, lo que abre una chance de que vengan dos figuras del mundo del fútbol.

El primero que apareció fue Roger Martínez, un nombre que no para de sonar en cada mercado de pases desde que Riquelme volvió al club. El colombiano queda libre del América de México y podría llegar sin pagar ningún tipo de dinero, solo el contrato del jugador.

En ese sentido, el ex Racing señaló recientemente: “Yo soy un agradecido con Boca y con Román (Riquelme), que siempre tuvo interés en mí. Lo que puedo decir es que las veces que me han buscado, no dependía de mí. Boca es un grande a nivel mundial, pero hoy estoy pensando en terminar en unos días mi contrato y ver qué me depara el futuro”.

Roger Martínez, delantero que sonaba en Boca y que actualmente juega en el América de México. (AP)

La dificultad para la llegada del goleador es que Boca debe liberar un cupo de extranjero y debe competir con otras ofertas que tendrá desde el propio fútbol mexicano como también algunas propuestas de equipos europeos.

El otro que volvió a aparecer en el radar en las últimas horas es un jugador que siempre se nombró en los mercados de pases por su gran relación con Riquelme. Se trata de Edinson Cavani, el histórico goleador uruguayo, que tiene pensado cambiar de aire.

Luego de una mala temporada en el Valencia, a sus 36 años, podría buscar un cambio de aire y se encuentra en Uruguay descansado. Por eso, Boca se ilusiona con la posibilidad de convencer esta vez al Matador para que venga a disputar los octavos en la Libertadores.

Sin embargo, el equipo que busca competir con el Xeneize es Nacional de Uruguay que también llamó al delantero y busca convencerlo.

Edison Cavani vuelve a sonar como posible refuerzo de Boca. Foto: Twitter

Cabe remarcar que Cavani tiene contrato con el Valencia hasta junio de 2024 y deberá buscar rescindir para venir a disputar al fútbol sudamericano. Ambos equipos apuntan a jugar los octavos de final y hasta podrían ser rivales en un hipotético cruce.

Qué equipos jugarán los octavos de final de la Copa Libertadores y cuándo es el sorteo

El sorteo de los octavos de final será el próximo miércoles 5 de julio, a las 13, en la sede que la Conmebol tiene en Luque, Paraguay. Esta instancia está prevista para las dos primeras semanas de agosto: entre el 1° y el 3 los partidos de ida y entre el 8 y el 10 las revanchas.

Los equipos que terminaron primero en sus grupos jugarán en condición de visitante el encuentro de ida y cerraran la llave de local. Cómo viene ocurriendo, el gol en condición de visitante no tiene validez extra, por lo que en caso de empate en puntos y diferencia de tantos, se deberá recurrir a la definición por penales, para definir quien sigue.

El bombo 1: Palmeiras (15 puntos y +10 en diferencia de goles), Olimpia (14 y +9), Racing Club (13 y +7), Boca (13 y +7), Athletico Paranaense (13 y +4), Independiente del Valle (12 y +5), Inter (12 y +4) y Fluminense 10 (+4), .

El bombo 2: Bolívar (12 puntos y +4), Flamengo (11 puntos y +6), Nacional (11 y +2), Argentinos Juniors (11 y +2), Atlético Mineiro (10 puntos y +2), River (10 y 0), Atlético Nacional (10 y 0) y Deportivo Pereira (8 y 0).