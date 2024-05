Julieta Poggio se cansó de los hombres y apuesta a las relaciones abiertas: “Estoy harta”

Julieta Poggio es una actriz, bailarina y cantante argentina de 22 años, que saltó a la fama tras su paso por la casa de Gran Hermano 2022-23. Desde su salida, hace más de un año, demostró todo su talento en el ámbito artístico y se convirtió en una celebridad del espectáculo argentino.

En esta oportunidad, Julieta Poggio visitó “Rumis”, el programa de streaming de La casa, y contó como es su relación actual con los hombres y por qué está cansada de relacionarse con ellos. Como contexto, primero habló sobre su soltería: “Qué divertida es esa libertad de estar soltera, nunca la había sentido. Me encanta, la estoy pasando muy bien”.

Frente a que se encuentra soltera, explicó que actualmente se anima a las relaciones abiertas: “Igualmente, siento que podría tener una relación abierta. Antes no lo veía posible, pero ahora sí. Cunado estamos juntos, juntos, y cuando estamos separados, dejarlo libre”, y como agregado contó que dejo de ser celosa y por eso surgió esta nueva opinión.

Julieta Poggio apuesta por las relaciones abiertas Foto: instagram

Le consultaron sobre cómo describiría a los hombres ahora y contó que los siente muy “bananas”. “Siento que estamos educando a la sociedad, a los pibes. Todas las noches hay que educar a un pibe, cuando te agarran de la mano y te quieren hablar al oído, le respondes: ‘No, no te conozco. Chau’. Está bueno porque de a poco irán aprendiendo”, se sinceró Julieta sobre las noches de boliche con amigas.

“Vienes de otra cultura, más vintage. Cuando éramos más chicas, capaz nos bancábamos esas cosas. Me encanta ir a educar pibes al boliche, que aprendan y que piensen dos veces la próxima”, señaló Poggio, y luego se dirigió a la audiencia: “Háganlo, chicas, porque se quedan duros, no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar. Les va a quedar eso en la cabeza. Harta estoy”.

¿Se reencuentran Marcos Ginocchio y Julieta Poggio?

Luego de varios meses desaparecido de los medios de comunicación, Marcos Ginocchio contó los motivos y que pronto volverá. Hace un día, subió una historia a Instagram y mostró que se encontraba en Buenos Aires. Por lo cual, es posible que Marcos y Julieta Poggio se reencuentren en algún programa de Telefe.