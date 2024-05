Tras los dichos de Julieta Poggio, Marcos Ginocchio reapareció y rompió el silencio: “Es pasajero”

Marcos Ginocchio tiene 24 años y fue el ganador de la edición de Gran Hermano 2022-23 y gracias a eso, se convirtió en una celebridad de la televisión argentina, a pesar de tener un perfil bajo. Desde su salida de la casa más famosa, se dedicó a ser modelo y se convirtió en influencer.

Actualmente, Marcos Ginocchio tiene más de 2.2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y esporádicamente suele realizar publicaciones e interactuar con sus fanáticos. En los últimos días, Julieta Poggio reveló más detalles de su relación con Marcos y por qué no funcionó.

Marcos Ginocchio y su fin con Julieta Poggio

Dentro de este contexto y a que hace varios meses no tiene apariciones en la televisión, Marcos rompió el silencio y le dio explicaciones a sus seguidores. El ganador de Gran Hermano publicó un video de él junto a su caballo y de fondo la canción “Fuera del mercado” de Danny Ocean, la cual dice: “Supongo que estoy aprendiendo que mi felicidad es primero”.

El comunicado de Marcos Ginocchio en Instagram

Y dentro del posteo, Ginocchio escribió: “Últimamente, estoy recibiendo muchas preguntas de por qué estoy tan desaparecido de los medios. No es porque este mal, ni mucho menos. Quería contarles que estuve viviendo momentos hermosos juntos a mi familia, la gente que amo, disfrutando todo lo que Dios me dio y me da”.

“No siento que me falte mucho más, como dije al principio del programa no busco la felicidad en la fama, ni en las cosas materiales, siento que tener las personas que más amo a mi lado es suficiente, lo demás para mí siempre es y será todo pasajero”, detalló Marcos Ginocchio sobre su no presencia en los medios de comunicación.

Marcos Ginocchio comentó por qué no está presente en los medios de comunicación Foto: Instagram

Y finalizó con un aviso para sus seguidores: “Quiero decirles que estoy muy bien y pronto me verán más seguido. Lo más importante: disfrutando, haciendo lo que a uno le gusta y lo que ama. Lo único importante es ser feliz, no importa como y tratar de hacer feliz a la gente que uno quiere. Los quiero mucho, gracias por tantos mensajes de cariño y por apoyarme siempre en cada paso”.