El retorno de un amor eterno: aseguran que Lionel Messi volvería al Barcelona en 2023

Una bomba estalló en la mañana de este martes, Lionel Messi tendría todo arreglado para volver a Barcelona a partir de julio de 2023, una vez que finalice su contrato con el Paris Saint Germain. Si bien el propio jugador dejó trascender que no haría ningún anuncio hasta después del Mundial de Qatar 2022, los rumores son cada vez más fuertes.

La periodista que lanzó la bomba fue Verónica Brunati, quien tiene una relación cercana con el entorno del jugador y anunció que 1 de julio de 2023, Lionel Messi regresaría a su casa.

El Barcelona recordó a los mejores futbolistas argentinos que pasaron por el club.

De confirmarse, sería el retorno del máximo goleador de la institución como así también la posibilidad de que juegue sus últimos años en el club catalán, dejando fuera cualquier posibilidad de ser parte de la MLS o incluso, de volver a la Argentina para darse el gusto de jugar en el Newell’s de sus amores.

Si bien el propio jugador fue el encargado de disipar todos los rumores que lo vinculan con un futuro profesional, ya que quiere estar enfocado en el Mundial que arranca en poco más de 40 días, las versiones que llegan desde España lo dan en el Camp Nou para un regreso triunfal.

Cabe recordar que en 2021, cuando parecía que iba a ser una renovación más con el equipo con el que vistió para toda la vida, anunciaron que Lionel Messi no seguiría en Barcelona. Allí logró 4 Champions League, 10 títulos locales de España, 3 Mundiales de Clubes, 7 Copas del Rey, 8 Supercopas de España y, uno de sus mayores logros, terminar con la paternidad del Real Madrid sobre el Barcelona.

Con siete palabras en un tweet el Barcelona despidió a su ídolo, con el que había logrado todo, e incluso fue importante para la elección de Joan Laporta como nuevo presidente culé, tras la salida de Bartomeu.

Qué dijeron desde Barcelona sobre un posible regreso de Lionel Messi

En los últimos días, uno de los que se expresó al respecto fue su excompañero y amigo, Xavi Hernández, quien es el actual entrenador del equipo catalán. Antes del partido ante el Inter de Lautaro Martínez, el técnico se expresó sobre los cientos de rumores.

“Creo que fue Leo el que dijo que no siempre la gana el mejor, y es así, la Liga es más justa. Y lo de Leo, a ver cómo se da, pero no es momento de hablar de Leo, le queremos mucho pero no le hacemos un favor a él si hablamos de eso. Hay que dejarle que disfrute ahora de París”, expresó en conferencia de prensa.

Lionel Messi y Xavi Hernández como compañeros en Barcelona.

“Es una utopía centrarnos en Leo. Me gustaría que no se hubiera acabado la etapa de Messi. Creo que se merece una segunda oportunidad, una última oportunidad, pero eso es el año que viene. Tiene contrato. Me gustaría. Sí”, cerró.

Cómo es el plan del PSG para renovar a Lionel Messi para la próxima temporada

Uno de los grandes deseos de la dirigencia del Paris, es poder lograr que el tridente de Messi, Neymar y Mbappé funcione en la UEFA Champions League. Y para eso, lograron cerrar con el primero de los grandes que tiene en el plantel, como es el francés que tenía la intención de ir al Real Madrid.

Lionel Messi junto con Neymar, su mejor socio durante el 2022. Foto: twitter

En ese contrato, el PSG le ofreció a Mbappé una cifra millonaria de 83 millones de euros al año, siendo el mejor pago del plantel. A esto se le suma que tiene injerencia en las decisiones del equipo y hasta pidió el cambio de entrenador como una de las principales condiciones.

Según informó The New York Times, el Paris tendría pensado ofrecerle una cifra cercana a los 40,5 millones anuales, algo que se asemeja con su actual sueldo en la Ligue 1.