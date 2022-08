Una historia de amor, que parecía para toda la vida, pero que se cortó antes de tiempo. Lo cierto es que la salida de Lionel Messi del Barcelona fue una de las bombas más grandes de los últimos tiempos, pensando más que nada en el que el argentino solo había vestido los colores blaugranas durante toda su carrera.

El momento en el que se anunció no podía ser más desafortunado. Leo venía de conquistar la Copa América 2021, el primer título con la Selección Argentina mayor, uno de sus mayores deseos después de haber logrado todos los títulos colectivos e individuales con la casaca del equipo culé.

Tan frío como si se tratase de un jugador más, el Barcelona lo despidió hace año al jugador que logró todo: 4 Champions League, 10 títulos locales de España, 3 Mundiales de Clubes, 7 Copas del Rey, 8 Supercopas de España y, uno de sus mayores logros, terminar con la paternidad del Real Madrid sobre el Barcelona.

Con siete palabras en un tweet el Barcelona despidió a su ídolo, con el que había logrado todo, e incluso fue importante para la elección de Joan Laporta como nuevo presidente culé, tras la salida de Bartomeu.

Qué decía el comunicado de despedida del Barcelona para Lionel Messi

“A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española).

Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club.

El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional”.

Lionel Messi no seguirá en Barcelona.

Cuál fue el rol de La Liga para que Lionel Messi no pueda seguir en Barcelona

Días después de confirmar la salida de Lionel Messi del Barcelona, el conjunto culé sacó un duro comunicado contra La Liga, a quien responsabilizó por no poder firmar el acuerdo que permita tener al capitán argentino por más temporadas en ese club.

El comité ejecutivo de La Liga había aprobado de forma unánime el “acuerdo estratégico” con el fondo internacional de inversiones CVC Capital Partners, lo que llevó las molestias del Real Madrid y del Barcelona. Según comentaron los directivos, Barcelona anunció la salida de Lionel Messi, debido a que las regulaciones financieras volvían imposible firmar un nuevo contrato con el astro argentino.

La despedida, entre lágrimas, de Lionel Messi del Camp Nou

Lionel Messi habló días después de confirmarse su salida, en un día que va a quedar en el recuerdo de la historia del fútbol, que “no estaba preparado” para despedirse del FC Barcelona y que estaba “convencido” de que iba a seguir en su “casa”, además de reconocer que le hubiese gustado irse escuchando “una última ovación” del Camp Nou.

“No sé si voy a poder hablar. Estoy bloqueado. Es muy difícil esto para mí, después de todos estos años. No estaba preparado. El año pasado, cuando se formó todo el lío, estaba preparado, pero este año no. Estaba convencido de que iba a seguir en mi casa”, declaró un Messi que no pudo evitar las lágrimas desde el primer minuto.

“Quiero agradecer a todos los compañeros su ayuda. Siempre intenté manejarme con humildad, con respeto, espero que eso sea lo que quede de mí, además de la suerte que tuve de estar aquí. Pasé muchas cosas hermosas, también malas, pero eso me hizo crecer y ser la persona que soy hoy. Di todo por esto club y esta camiseta. Agradezco el cariño de la gente”, completó el astro argentino.