Lionel Messi mostró todo su dolor cuando le tocó afrontar el cambio más importante de su carrera. Desde su costosa salida del Barcelona hasta sus dificultades en PSG, el rosarino mostró su reacción.

Messi brindó una larga entrevista con el medio catalán Sport y uno de los focos principales de sus palabras pasó por la no renovación de su contrato con el club culé.

“Hice todo lo posible por quedarme. Nunca se me pidió que jugara gratis, se me pidió que me rebajara el sueldo al 50% y lo hice sin ningún problema. Estábamos a disposición de ayudar al club, las ganas y el deseo mío y de mi familia era quedarme ahí”, sentenció sobre la dura acusación del presidente del Barça.

Las pancartas en el estadio contra el presidente Laporta por la salida de Messi.

Joan Laporta había confesado que le pidió a Messi jugar gratis en el club ante la imposibilidad de sumarlo a la plantilla por los conflictos económicos de la institución. El rosarino dijo que esa propuesta nunca existió.

Tras los dichos de Laporta, la duda pasó al lado del argentino. “Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco”, respondió el capitán de la Selección Argentina sobre las palabras del presidente.

Por último, Messi sorprendió con un deseo a futuro. “Siempre dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico en algún momento”, tiró.

Lo más costoso de París, según Lionel Messi

El 30 del PSG contó detalles de sus primeros meses en Francia y cuáles fueron sus actividades más complicadas en su nueva vida.

Su familia sufrió el cambio más importante. “Los malos momentos fueron al inicio, cuando todo fue de repente, venir para acá, estar mes y medio en el hotel y no es fácil hacerlo con los chicos, que ya habían empezado el colegio. Estábamos en el centro y esto hacía que el tráfico fuera inaguantable. Tardábamos una hora para el colegio y una hora para el entrenamiento. Los nenes que ya no aguantaban más de estar en el hotel”, comentó sobre la ciudad y el cansancio de sus tres hijos.

Lionel Messi contó detalles de su nueva vida en Francia.

Además, Messi profundizó la crítica que recibió de parte de Leonardo, director deportivo del PSG. “A nivel deportivo parece que no acaba de arrancar nunca porque tengo partido con la Selección todos los meses y no terminás de acomodarte que ya te tenés que ir otra vez. Eso dificulta más las cosas, pero de a poquito voy entrando en la dinámica del club. Porque más allá de que son dos meses que son acá, todavía no son muchos los paridos que jugué. Todavía acostumbrándome a cosas”, firmó.

Messi jugó apenas ocho partidos en su nuevo club. Disputó los tres partidos de Champions League como titular y los completó. Su suerte cambió en los compromisos de Ligue 1: solamente pudo completar dos de los cinco juegos en los que compitió.