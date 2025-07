Messi le envió un emotivo mensaje a Di María tras su regreso a Rosario Central: qué le dijo

Ángel Di María volvió a casa para cerrar su carrera profesional con Rosario Central y lo hizo rodeado de emoción, reconocimiento y una sorpresa especial: el mensaje de apoyo de su amigo y excompañero Lionel Messi.

“Me escribió hace poco, me felicitó y me deseó lo mejor. Me dijo que estaba feliz de que pude cumplir el sueño”, relató durante la conferencia de prensa tras su presentación en el Gigante de Arroyito.

El “Fideo” describió a la “Pulga” y a otros futbolistas de la Selección como “más que amigos, hermanos”, confirmando la fuerte relación que mantienen y su orgullo por su decisión de regresar a Rosario Central.

En la conversación, señaló que sus compañeros lo acompañaron en el proceso, le mandaron mensajes y celebraron su vuelta. “Hablé con él y con muchos de los chicos porque tenemos una relación muy linda. Estaban felices de que logre lo que quería”, aseguró el flamante jugador canalla.

Di María interpretó como lógico el tiempo que tardó Messi en escribirle, considerando el impacto personal y mediático de su regreso. “Dejó pasar un tiempo, era normal que después de todo lo que estaba pasando yo tuviera el celular explotado”, explicó entre risas.

El regreso del exfutbolista de Real Madrid, PSG y Benfica generó una ola de emoción en Rosario. Su presentación incluyó una emotiva conferencia de prensa, lágrimas, fuertes declaraciones sobre su deseo de ser campeón con Central… y este mensaje por parte del astro.

Tapia y Messi juntó a Di María y un regalo de colección (Foto: Prensa Argentina).

Durante la charla, también dejó en claro que su vínculo con Central no tiene fecha de caducidad inmediata. “Volver siempre estuvo en mi cabeza… quería retirarme en Central”, señaló sobre el sueño que ahora cumple gracias también al respaldo de su círculo personal.

Ángel Di María destacó que muchos de sus excompañeros de la Selección están felices por su vuelta a Rosario Central, afirmó que son como "hermanos" y expresó: "Estoy feliz de tener amigos así". pic.twitter.com/xL5ozF5Szr — Corta (@somoscorta) July 7, 2025

Con este respaldo emotivo, Di María llegará al debut en el Torneo Clausura frente a Godoy Cruz con motivación adicional. Central y su gente lo esperan este sábado para presenciar el comienzo de una nueva historia, con el cariño de Messi que acompaña en las sombras.