Cuál es la historia secreta de una de las fotos virales de Lionel Messi y el cartel de GOAT

Lionel Messi volvió a ser determinante para el Paris Saint Germain y fue una de las figuras en la victoria ante el Niza que lo pusieron nuevamente como puntero de la Ligue 1. Pero además de eso, fue su primer tanto de tiro libre desde su llegada al conjunto francés y se llevó todos los flashes.

Incluso, llegó a ser uno de los nombres más aplaudidos por la hinchada del PSG que, dejó atrás los silbidos de principio de año, para transformarlo todo en elogios. Incluso, el propio entrenador Christophe Galtie destacó el nivel del argentino y señaló que “puede volver a ser el mejor del mundo”.

Sin embargo, todas las miradas quedaron con una imagen que se hizo viral en las redes sociales y que miles de usuarios no pudieron evitar compartir. La foto en cuestión es del momento en que la pelota entra en el tiro libre y se ve que en la estática (los carteles que están detrás del arco) apareció una llamativa palabra.

Se trataba de GOAT, una marca de ropa que nació en 2015 que comenzó vendiendo accesorios de lujo y calzado. Es una de las empresas recientes que más rápido se valorizó en el mercado, ya que cuenta con 30 millones de miembros y su valor es de 3000 millones de dólares.

Lionel Messsi festeja su gol en el partido entre PSG y Niza con el cartel de GOAT de fondo. (AP)

Pero la jugada maestra de todo fue cuando la empresa decidió aliarse con el PSG una vez que se concretó la llegada de Lionel Messi a París. Esto tiene que ver con el acrónimo popular con el que mundialmente se ha vinculado a la Pulga en los últimos tiempos: The Greatest of All the Time -G.O.A.T - El Mejor de Todos Los Tiempos.

Justamente, para que la gente asocie el nombre de la marca con el de Lionel Messi, la marca decidió que el 30 del PSG tenga en la manga la palabra GOAT como así también que aparezca en la estática del Parque de los Príncipes y así lograr queden imágenes que se pueden viralizar en las redes sociales.

El PSG visita al Benfica por la Champions

Otra vez, Lionel Messi será protagonista en un partido de Champions League ante el Benfica este miércoles a las 16 en el estadio DA Luz de Portugal. Será por la fecha 3 del Grupo H que comparte el PSG también con Juventus y Maccabi Haifa.

El equipo de Galtierb sería: Gianluigi Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, Danilo Pereira, Marquinhos, Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruíz; Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar.