Conisguió la firma de Lionel Messi y se la tatuó: quién es el futbolista argentino que se llevó un regalo único

Lionel Messi despierta admiración en todos, rivales y hasta sus propios compañeros, pero lo que más llama la atención es cómo recibe la devoción de miles de jóvenes en todo el mundo. Mientras la Selección Argentina se prepara para un nuevo amistoso con Jamaica, el capitán aprovechó los últimos días en Miami para sacarse fotos con un grupo de futbolistas que estaban cerca de la concentración.

El equipo argentino, que viajó en la noche del lunes a Nueva Jersey, realizó la gran parte de la concentración en las instalaciones del Inter Miami, el equipo de David Beckham. En ese marco, un grupo de futbolistas de las inferiores del club aprovecharon la presencia del mejor del mundo para sacarse una foto y llevarse un recuerdo para toda la vida.

Lionel Messi le cumplió el sueño a un joven argentino que juega en Inter Miami. Foto: Instagram/franranieri04

Uno de los que se encontraba allí era Francisco Ranieri, un joven argentino que supo formar parte de las divisiones inferiores de Lanús y ahora se desempeña como arquero en el Inter Miami. Después de una sesión de entrenamiento del equipo de Lionel Scaloni, se fue directo a buscar al capitán argentino para pedirle una foto.

Sin embargo, no solo Leo aceptó, sino que también logró conseguir que el crack rosarino le firme el brazo para que se lo pueda tatuar y llevar para siempre en la piel la firma del 10. El joven escribió en su cuenta de Instagram y afirmó que “el mejor día de mi vida”.

“Compartí cancha con los jugadores que admiro, con mi selección. Conocí a mi ídolo, el mejor jugador de la historia, una persona increíble dentro y fuera de la cancha, mi ejemplo a seguir!”, agregó en el posteo.

Francisco Ranieri es arquero de las inferiores del Inter Miami. Foto: Instagram/franranieri04

“Leo me cumpliste un sueño y cada día que mire mi brazo recordaré la emoción que sentí al conocerte. No puedo decir con palabras lo grande que sos!”, concluyó el joven ex Lanús.

El joven argentino se tatuó la firma de Lionel Messi

Messi, en duda para jugar contra Jamaica

En medio de la gira de la Selección Argentina, las dudas que aparecen en el equipo para esta noche parecen tenerlo a Lionel Messi como protagonista. Es que el capitán de la albiceleste padece un cuadro gripal y aguardan por su evolución para ver si está disponible esta noche.

Lionel Messi podría estar ausente esta noche en el partido ante Jamaica. Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Si la evolución de Messi no es la esperada, Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, le daría la chance de ser titular a Julián Álvarez.

El probable once: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Alexis Mac Allister, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi o Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Ángel Di María.