La curiosa frase de Lionel Messi al jugador de Honduras que le hizo marca personal

La Selección Argentina redondeó una muy buena actuación en el triunfo 3 a 0 ante Honduras el último viernes en Miami. Lionel Messi convirtió dos goles, uno de penal y otro con una increíble vaselina, pero lo más insólito le ocurrió en el transcurso del juego.

Héctor Castellanos, mediocampista del conjunto centroamericano, fue el encargado de seguir a la Pulga de manera personal a lo largo del partido. “Él me dijo: ‘¿De verdad me vas a seguir todo el partido?. Yo le contesté ‘la verdad que sí, crack’ y le pedí la camiseta”, señaló el hondureño tras el encuentro.

“Un par de duelos le gané, aprovechando mi fuerza y velocidad. Pero era un duelo mental”, detalló el jugador del Motagua de su país. Además, reveló que hubo una preparación específica para intentar frenar al jugador del PSG.

Se llevó la remera del capitán argentino, siempre codiciada en todos los encuentros que disputa. “Se la pedí al principio del partido y cuando terminó me la dio, ni se la tuve que volver a pedir. Hicimos contacto visual y me hizo señas y me la dio”, dijo orgulloso.

El golazo de Lionel Messi ante Honduras que cerró la goleada 3 a 0