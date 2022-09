Cuál es el apodo que Rodrigo De Paul le puso a Lionel Messi a dos meses del Mundial de Qatar 2022

Argentina enfrentará esta noche a Honduras en Miami en la última fecha FIFA antes del Mundial de Qatar 2022 . Aprovechando al ocasión, muchos jugadores dieron entrevistas y contaron algunos detalles internos del plantel.

Uno fue Rodrigo De Paul, quien tuvo una extensa charla con TyC Sports y contó todas las sensaciones del equipo de cara a la cita mundialista. Pero un detalle no menor fue el nuevo apodo con el que se refirió a Lionel Messi.

Lionel Messi (L) de Paris Saint Germain en acción durante una sesión de entrenamiento con el equipo nacional de fútbol de Argentina en el estadio DRV PNK en Fort Lauderdale, Florida Foto: EFE

“Siento que la gente me quiere, que el grupo me tiene aprecio y me respeta, el cuerpo técnico confía. Pero para sentirte jugador de Selección tenés que ser ‘El Pequeño’, que es uno solo”, comentó el volante mientras hablaba del capitán argentino.

El actual jugador del Atlético Madrid del Cholo Simeone se fue convirtiendo en uno de los estandartes del equipo de Lionel Scaloni: “Creo que la conexión que logré con la Selección es muy fuerte”. Además, infló el pecho al recordar los títulos de la Copa América y la Finalissima y el invicto de 33 partidos.

Qué dijo sobre su relación con Tini y el conflicto con Camila Homs

Rodrigo De Paul fue muy observado a lo largo de los últimos meses debido a la relación que mantiene con la cantante Tini Stoessel. A su vez, se habló de una ruptura problemática con Camila Homs, madre de sus dos hijos.

“Ponían a Tini en lugar en el que no tenía nada que ver. Era mi vida. A veces uno cierra etapas, pero no siempre atrás tiene que haber algo malo”, comentó el futbolista del Atlético de Madrid. Además, agregó que “no busqué ser conocido, busqué ser jugador de fútbol y sé todo lo que eso conlleva”.