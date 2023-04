Coti Romero le respondió a Lourdes Sánchez tras sus críticas por su postulación en el Bailando

De cara al Bailando 2023, Coti Romero decidió postularse junto a su novio para ingresar a la competencia. Sin embargo, la bailarina Lourdes Sánchez expresó su disgusto frente a esta decisión y la ex Gran Hermano no dudó en contestarle.

El cruce entre las correntinas no pasó desapercibido. La pareja del Chato Prada -mano derecha de Marcelo Tinelli- se mostró en desacuerdo con su par provincial. “No me gusta para el Bailando”, indicó en LAM, explicando que no le ve dotes en la pista.

La contundente respuesta de la conductora se dio luego de que Romero compartiera en sus redes sociales su casting para el famoso reality. En el mismo, hace la audición con su novio, Alexis “El Conejo” Quiroga.

La contundente respuesta de Coti Romero a Lourdes Sánchez

Sin embargo, la joven correntina no se guarda nada y eligió su cuenta oficial de Twitter para responderle de manera irónica a la bailarina. “Jardín Din Din de flores”, escribió, en alusión a la canción infantil de Sánchez.

Lejos de quedar sola en esto, Ángel de Brito y Yanina Latorre también apoyaron a Coti. Se pronunciaron a favor de que entre al certamen con el Conejo, y le respondieron incluso a las críticas.