Tras la indignación por quedar segunda en los carnavales, Lourdes Sánchez no descarta involucrarse en la política

Este fin de semana terminaron los carnavales y Lourdes Sánchez se mostró indignada con la decisión del jurado, ya que Ara Berá se quedó con el segundo lugar en la competencia. Además, aseguró que no descarta la posibilidad de ser parte de la política de su provincia.

Lourdes brindó una entrevista a Radio Sudamericana y fue consultada si le gustaría ser parte de la política en algún momento. Ella respondió que aprendió a no descartar nada. “Uno nunca sabe cómo puede terminar en la vida”, expresó.

La ex bailarina de Showmatch recordó su participación solidaria por los incendios en Corrientes y dijo que después de eso, comenzó a tener ganas de hacer alguna labor social. “Eso me hace muy feliz y me llena el alma”, manifestó.

“Por ahora política descartado, pero uno nunca sabe así que veremos más adelante. En un futuro no lo descarto. Si tiene que ver con lo cultural y social me interesa siempre”, enunció.

Luego, Lourdes remarcó nuevamente que todo lo que tenga que ver con ayudar a Corrientes, lo hace sin problemas. Incluso, nadie le pagó por ser parte del carnaval este año. “Lo hago por amor a mi provincia y amor al carnaval”, concluyó la futura esposa del Chato Prada.

La indignación de Lourdes Sánchez por haber quedado segunda en los carnavales

La bailarina fue parte de Ara Berá y se indignó tras haber quedado en el segundo lugar. Por decisión del jurado, la mejor comparsa de los carnavales correntinos 2023 fue Sapucay. Al ver los resultados, Lourdes subió un video a su cuenta de Instagram y aseguró que no lo podía creer.

Pese a que la correntina ganó el premio como mejor Gran Bastonera de los carnavales correntinos, se mostró molesta por la decisión del jurado. “Perdió Ara Berá, ¿pueden creerlo? Yo ni toda la gente lo puede creer, pero bueno no importa. Es un concurso, será el año que viene”, comenzó diciendo Sánchez.

“Hay un premio que no se compara con nada y es el mejor premio que la comparsa puede tener, que es el del público”, manifestó la bailarina. “Para el público la verdadera reina de este carnaval fue Ara Berá”, concluyó Lourdes.