Lourdes Sánchez se “retocó” la cara y su parecido con Antonela Roccuzzo y Sofía Vergara se hizo viral

Lourdes Sánchez, además de compartir looks, recetas y parte de su día a día, no esconde nada. Así, recientemente reconoció que se hizo un retoque estético en el rostro, lo cual fue motivo de bromas para una de sus amigas y la esposa del “Chato” prada no dudó en compartirlo, fiel a su estilo relajado y al gran humor que maneja.

Lourdes Sánchez, en la playa Foto: Instagram

Sucede que luego de operarse los pómulos, estuvo junto a su amiga la influencer Romina “Momi” Giardina, quien la grabó y se animó a compararla con otras figuras tras los cambios físicos.

Giardina le dijo mientras la grababa: “Bueno, vamos a ver los parecidos, con la última carita con la que quedaste, tenemos a Anto Roccuzzo, sos muy la mujer de Messi, amor”. Pero la respuesta de la conductora infantil fue rápida y divertida: “No tengo un peso, lo único”.

Lourdes Sánchez

“Después tenemos a Sofía Vergara, sos muy parecida. Y muy Celeste Muriega también, una opción más barrial, más nacional”, agregó la influencer. Lourdes no dudó en compartir el video también en sus historias, tomando con muy buen humor la broma de su amiga.

Cómo fue la producción con un “total black” de Lourdes Sánchez

Lourdes Sánchez fue protagonista de una producción con uno de los fotógrafos más importantes del país y deslumbró con su estilo. La modelo lo dio todo ante la cámara de Gabriel Machado, más conocido como, “Machadito”.

Lourdes Sánchez Foto: Lourdes Sánchez

Para ser parte del proyecto, Lourdes optó por un impresionante look total black, compuesto por un top de encaje y un pantalón oxford de un alto porcentaje de seda. Las fotos la mostraron en diversas poses y la galería enamoró a sus seguidores.

El look “total black” de Lourdes Sánchez Foto: Lourdes Sánchez

Machadito es el encargado de regalarle al público las más increíbles postales de sus celebridades favoritas, siendo parte de sus últimas producciones Lali, Gonzalo Heredia, Benjamín Vicuña y la mismísima Cher.