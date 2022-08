El regreso de Lourdes Sánchez a las comparsas de Corrientes: “el carnaval es mi cuna artística”

Después de que Ara Berá anunció que Lourdes Sánchez será la gran bastonera en la comparsa de la edición 2023 de los carnavales correntinos, los ciudadanos estallaron de alegría y la bailarina declaró que realmente este era su sueño desde muy chica.

Los primeros pasos de Lourdes Sánchez en los carnavales de Corrientes

En diálogo con Radio Dos, la correntina contó que fue parte de los carnavales durante 15 años. “La primera vez que participé tenía 7 años y bailé en Copacabanitos”, relató. Después de 13 años sin participar del evento, volver a ser parte de las comparsas para ella es una emoción muy grande.

“De verdad me emocionan los carnavales. Me emociona mucho porque yo entré desde muy chiquitita. Cuando entré fue por un acontecimiento muy especial, algo de salud que me había pasado”, dijo la mamá de Valentín.

Cuando Lourdes tenía 7 años sufrió una aneurisma. Fueron varios años de tratamientos, pero por suerte hoy en día ya no lo padece más. “Yo creo que fue un milagro que eso desapareció”, expresó Sánchez.

Desde que ingresó a las comparsas como bastonera, “no paró”. Para Lourdes entrar a los carnavales fue su primer contacto con el baile, con la música, con un escenario, con el público. “Por eso para mi el carnaval es muy importante, es mi cuna artística”, manifestó.

Lourdes Sánchez será la bastonera en la comparsa de la edición 2023 de los carnavales correntinos. Foto: Marcelo Pendola

Aunque fue una propuesta que le llevó tiempo decidir, Lourdes dijo que sí, va a ser parte de los próximos carnavales correntinos. “Lo primero que hice fue preguntar a la familia para ver si estaban de acuerdo, porque nos tenemos que ir dos meses a Corrientes y enseguida me dijeron que sí”, reveló.

El amor por Ara Berá y sus preparativos para el carnaval

Lourdes ingresó a Ara Berá en el 2006 y “me enamoré”, afirmó. Aunque pasó por varias comparsas, para ella esta última “siempre le dio un hermoso lugar”. Por eso, ser la gran bastonera era una asignatura pendiente.

“Era un sueño ingresar como apertura en la comparsa. Ojalá que mis seguidores me acompañen”, sostuvo. Además, dijo que siempre que pueda va a mencionar la gran fiesta del carnaval.

En cuanto al traje, la correntina contó que ya tiene el diseño y “es increíble”. Su vestuario está en manos del diseñador Marcelo Pendola, “captó todo lo que le pedí”, expuso Lourdes. Por último, detalló que quiere fomentar el uso de plumas ecológicas, “sin plumas de animales”, concluyó.