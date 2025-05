¿Le fue infiel al Chato Prada? Salieron a la luz los detalles de la relación de Lourdes Sánchez con su supuesto amante: “Todo el año pasado”.

Después de que Fernanda Iglesias afirmara en Puro Show que Lourdes Sánchez estaría vinculada sentimentalmente con un empresario hotelero español radicado en México, la bailarina decidió romper el silencio en Bondi Live para referirse a la situación.

Iglesias incluso reveló la identidad del hombre en cuestión: Ramón Vegas, quien, según trascendió, sería el motivo detrás de la crisis entre la ex Bailando y su pareja, el Chato Prada.

Fernanda Iglesias relató cómo habría comenzado el presunto romance entre Lourdes Sánchez y el empresario: “A ella la contrataron para que haga una publicidad de unos hoteles en Tulum, México, ella fue y se enamoró de uno de los dueños. Él también se enamoró de ella y dejó a su novia que tenía en ese momento para irse con ella, se enamoran fuerte, él sabía que estaba casada”, detalló, dejando en claro que ambos habrían vivido una intensa historia pese a la situación sentimental de la bailarina.

Qué dijo Lourdes Sánchez ante los rumores de romance con Ramón Vegas

En medio de los rumores de romance con el empresario hotelero Ramón Vegas, Lourdes Sánchez decidió romper el silencio en una entrevista en Bondi Live y aclaró su vínculo con él: “No sé mucho qué decir más que es todo una gran locura. Ramón es uno de los socios dueños de un hotel al que yo fui todo el año pasado en Tulum para hacer contenidos y promociones de inversión”.

La bailarina explicó que su relación con el empresario surgió en un contexto laboral y que incluso se generó un fuerte lazo con varias personas del lugar: “Les había agradado mucho la primera vez, y además me hice súper amiga no solamente de ellos, de los dueños, sino de mucha gente ahí en Tulum”.

También detalló que realizó varios viajes por trabajo, pero este año no pudo regresar: “Viajé varias veces, siempre que pude y que hubo algún evento puntual fui. Este año todavía no pude ir por todos mis compromisos en Corrientes y ya se me hacía casi imposible”.

Finalmente, Lourdes dejó en claro que no tiene nada que esconder respecto a su relación con Ramón: “Es una persona que me llevo súper bien, o sea, una relación casi de amistad. He subido fotos con él con otras personas. No tengo mucho para ocultar”.