Josefina Pouso contó toda la verdad sobre su supuesto romance con el Chato Prada: “No me quiere”

En los últimos días, los rumores de una posible crisis entre el Chato Prada y Lourdes Sánchez sacudieron el mundo del espectáculo. En medio de ese revuelo, el nombre de Josefina Pouso apareció inesperadamente como la tercera en discordia. La versión salió de LAM (América TV) y se viralizó rápidamente en redes.

Ahora, la panelista de A la tarde decidió hablar del tema y aclarar su postura en una entrevista con Pronto. Fiel a su estilo, no se guardó nada.

Josefina Pouso.

Qué dijo Josefina Pouso sobre los rumores que la vinculan con el Chato Prada

“Te relacionaron con el Chato Prada. ¿Qué hay de cierto?”, le preguntó el periodista Nico Peralta. La respuesta de Josefina fue contundente: “¡Nada! Salió en todos lados, lo tiró Ángel De Brito en LAM y le escribí para que me dijera de dónde habían sacado semejante barrabasada. Yo intuyo de dónde viene: hay que ver quién fue la persona que inventó eso y por qué”.

Josefina se refirió a los rumores de romance con el reconocido productor.

Pouso fue más allá y aseguró que tiene claro quién estaría detrás del rumor. “Lo inventó porque no me quiere y porque es mala persona. No es de mi canal. A De Brito le dije: ‘Vos sabés muy bien que quien inventó este rumor, está mal de la cabeza y sabés por qué lo hizo’. Es una persona a la que quise ayudar hace un tiempo y a mi ayuda la interpretó como una mala intención. Es alguien que no está bien y tiene problemas de salud mental para resolver. Más allá de eso, es una mala persona”, sostuvo.

Cuando le preguntaron si esa persona era del medio, no dudó: “Sí, sí, sí. Famosa, conocida. Pero no la pienso nombrar”.

Además, dejó en claro cuál es su vínculo con el Chato Prada. “Al Chato lo conozco hace 25 años”, afirmó. Y sobre la posibilidad de haber hablado con él o con Lourdes Sánchez, fue tajante. “No, no porque encima me enteré de que se le había muerto el perro justo y no daba. Estuvo con muchos quilombos. Y yo no tengo nada que ver. Tampoco la llamé a Lourdes. ¿Para qué la iba a llamar? ¿Para decirle: ‘¿Hola, Lourdes, mirá que yo no soy amante de tu marido?’. ¡Una pelotudez más grande que una casa!”, remató.

El Chato Prada y Lourdes Sánchez tuvieron un hijo juntos.

Finalmente, dejó una reflexión sobre sus vínculos. “Yo no me vinculo con gente casada ni que tenga un compromiso emocional. En algún momento de mi vida lo he hecho, sí, pero hace muchísimos años que tomé la decisión de no ser segunda de nadie”.