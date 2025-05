Lourdes Sánchez habló del impacto de los rumores de infidelidad al Chato Prada en su hijo

Un nuevo romance clandestino sacudió a la industria del espectáculo. Luego de filtrarse el vínculo entre Luciana Elbusto y Diego Brancatelli, la periodista Fernanda Iglesias comunicó que Lourdes Sánchez le habría sido infiel al Chato Prada con un empresario hotelero español radicado en México

"A ella la contrataron para que haga una publicidad de unos hoteles en Tulum, México, ella fue y se enamoró de uno de los dueños. Él también se enamoró de ella y dejó a su novia que tenía en ese momento para irse con ella, se enamoran fuerte, él sabía que estaba casada”, comunicó la periodista sobre cómo se habría dado el romance.

Tras revelar el presunto romance, que habría culminado con una “Boda Maya” y viajes mensuales por parte de la modelo, Lourdes Sánchez aclaró todos los rumores y dio detalles de cómo los mismos han afectado a su hijo Valentín.

Cómo el hijo de Lourdes Sánchez vive los rumores que vinculan a su madre con un empresario español

La presentadora dio su versión de los hechos en el programa de Ángel de Brito por “Bondi Live”. Ahí, aseguró que con Ramón Vegas (empresario con quien se la vincula) eran solo amigos y que el lazo que los une es meramente profesional.

"No sé mucho qué decir más que es todo una gran locura. Ramón es uno de los socios dueños de un hotel al que yo fui todo el año pasado en Tulum para hacer contenidos y promociones de inversión (...) Es una persona que me llevo súper bien, o sea, una relación casi de amistad. He subido fotos con él con otras personas", aseguró Sánchez.

Seguidamente, remarcó que los rumores comenzaron a afectarla tras involucrar a su hijo, quien ya tendría conocimiento del tema por los medios. "Es toda una locura. No sé si pensar si no es algo político. Yo me río, El Chato también, los dos somos del medio y lo entendemos, pero nuestro hijo es el límite”, sentenció.

“A raíz de estos rumores, la gente nos ha parado en la calle. Y delante de Valentín, nos preguntan: ‘¿Ustedes no estaban separados?’. Y todo termina generándole traumas a nuestro hijo (...) Nosotros tenemos una relación que es nuestra, es íntima, y no la vamos a ventilar. Es una relación que nos llevamos bien y estamos juntos hace un montón de años. Tenemos una familia hermosa”“, cerró con dureza.