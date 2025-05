Ramón Vega enfrentó los rumores de romance con Lourdes Sánchez y contó la verdad: “Tenemos una relación”.

En medio de los crecientes rumores que vinculan sentimentalmente a Lourdes Sánchez con un nuevo hombre, en las últimas horas se filtraron unos audios que podrían confirmar la existencia de un vínculo extramatrimonial. En dichas grabaciones, quien sería el supuesto amante de la mediática no solo blanquea la situación, sino que también ofrece detalles sobre la naturaleza de su relación con ella.

Quien habla en las grabaciones es Ramón Vegas, el señalado como tercero en discordia, quien se encargó de desmentir categóricamente cualquier tipo de vínculo amoroso con la bailarina.

Ramón Vegas habló sobre el romance con Lourdes Sánchez

“Pues sí, menudo quilombo se ha montado, pero vamos que tú ya me conoces bien, no existe nada entre Lourdes Sánchez y yo. Nos conocemos, nos llevamos muy bien, ella trabajó con nosotros y hemos salido muchas veces de fiesta cuando ha venido con Fabián”, arrancó explicando Ramón Vegas, intentando aclarar el panorama.

Lejos de alimentar la polémica, el hombre quiso dejar en claro que entre ellos solo hay una relación cordial: “Tenemos una relación de amistad muy buena. Yo tengo aquí mi vida, tengo mi pareja, tengo todo y no existe ningún círculo amoroso con ella, o sea, es una invención todo y es plenamente falso”, aseguró con contundencia.

Además, confesó cómo lo afecta el escándalo mediático que se desató en torno a su nombre: “Me genera risa y a la vez me da ganas de ponerme a llorar porque ahora está todo el mundo estresadísimo con este tema, me tienen el Instagram reventado y yo no soy de este mundo, pero bueno”.

Tratando de bajarle el tono a la situación, Vegas confió en que las habladurías se disiparán pronto: “Yo creo que esto igual son rumores, al igual que llegan, se van, no hay que darle mucho bombo, yo ya negué todo porque es falsa toda la información y yo nunca he tenido nada con Lourdes Sánchez”.

Por último, reafirmó su postura, remarcando que su vida está lejos del escándalo: “Además tú sabes que yo tengo aquí mi pareja y que tengo mi vida, cuando ha venido ella estaba mi pareja aquí. Te quiero decir que no es nada, no tiene ningún fin esto, pero bueno, dejémoslo pasar porque esto se apaga solo”, cerró el protagonista involuntario de esta historia.