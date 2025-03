Lourdes Sánchez tuvo un problema con su vestuario y sufrió un accidente íntimo en plena función: “Se empezó a salir...”

Lourdes Sánchez es una bailarina y coreógrafa argentina que saltó a la fama al formar parte del staff de bailarines del programa de Marcelo Tinelli. La famosa logró alcanzar popularidad y tener una carrera prestigiosa en los medios de comunicación, además de conocer a su pareja el productor Chato Prada con quien tiene a su hijo Valentín.

Lourdes Sánchez contó el accidente con el vestuario que sufrió

La bailarina es una de las más talentosas del país y a lo largo de los años supo mostrar su talento para todo tipo de estilo con una destreza única en el escenario. Lourdes forma parte del elenco de Bloody Tango en la calle Corrientes y fue allí que vivió un percance con su vestuario en pleno show.

A pesar de su profesionalismo a la hora de bailar, la famosa no pudo evitar su incomodidad con el vestuario, ya que la dejó expuesta en plena obra y ante una sala llena.

El accidente íntimo de Lourdes Sánchez en pleno show

Si bien siguió bailando, en un momento tuvo que intervenir y pausar la coreografía por quedar expuesta en la parte de arriba con el vestuario. "Cuando pasó empecé a improvisar, pero aplaudieron un montón, así que no sé si la próxima directamente salgo así“, contó con humor la bailarina en LAM.

Luego, Lourdes detalló sobre el episodio: “Me quería morir. Empecé a bailar y sentí que algo pasaba, y ahí se me empezó a salir. Encima tango, no es que podés soltarte y agarrarte, donde yo me suelto, que no se mucho de tango, me olvido todo y me pierdo”.

La bailarina contó que su compañero de baile le advirtió lo que pasaba e intentó ayudarla: “Mi bailarín también se puso nervioso y me empezó a decir: ‘Se te está cayendo’ y en algunas partes empezamos a improvisar. Les juro que acá re contra hablábamos y él se empezó a poner nervioso también”.

En su relato, Lourdes reveló que ella presentía que algo malo iba a pasar: “Dos segundos antes de empezar la obra le pido a Noelia si podía ir su marido a comprarme unas pezoneras. Porque yo ya sentía que algo me iba a pasar. El vestido era atado atrás, pero como era de strass se ve que se resbaló. Encima era escotado, entonces me puse pezoneras por las dudas. Nunca las uso”.