Con brillos y transparencia: el look de Coti Romero que se llevó todas las miradas en la final de Gran Hermano

Este lunes por la noche se realizó la gran final de Gran Hermano y los ex participantes presenciaron la gala con unos sorprendentes looks, pero la que no pasó desapercibida fue Coti Romero, la correntina que impactó con un increíble vestido.

Romero se convirtió en una de las jugadoras más polémicas dentro y fuera de la casa, por lo que ahora vive su mejor momento y recorre todos los programas de espectáculos. Además de ser muy ‘picante’ con sus dichos, la correntina no deja de sorprender por sus outfits.

Los ex participantes de Gran Hermano 2022 pasaron por la ‘alfombra azul’ de la final y Coti posó con un vestido corto que es tendencia actualmente. La parte de arriba está diseñada con un corset nude ajustado que tiene tiras con brillos.

La parte de abajo está conformada por una falda transparente con muchos brillos plateados, la cual es del mismo color que la parte de arriba. Además, la influencer cautivó a sus seguidores con un llamativo make up en los ojos: sombras en color verde y los labios combinó con el color de su vestido. En cuanto al peinado, Coti optó por ir con el pelo lacio con dos trenzas.

El look de Coti Romero en la final de Gran Hermano. Foto: Instagram

¿Coti Romero se amigó con Julieta Poggio y Romina Uhrig?

La noche de la final de Gran Hermano dejó muchos momentos para recordar, uno de esos fue el abrazo entre Julieta Poggio y Coti Romero, lo que llamó la atención de los fanáticos del reality, ya que las jóvenes eran amigas, pero se pelearon en la casa y no terminaron para nada bien su relación. A través de su cuenta de Instagram, la correntina subió una foto con la finalista e ilusionó a los seguidores con una reconciliación.

La foto de Coti Romero con Julieta Poggio. Foto: Instagram

El abrazo y la foto con la modelo no fue lo único que sorprendió a los seguidores. Coti también compartió un video con Romina, otra de sus ex amigas dentro de la casa. “Acá estamos con Romi chicos, ya está. Ya se terminó”, dijo la correntina en el video mientras la abrazaba a la ex diputada.