Talleres y el insólito motivo del cambio de fecha para el partido con River

En busca de los octavos de final de la Copa Argentina, Talleres se medirá con River en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Partido que había sido programado para este miércoles 19 de julio a las 21.30, pero con fecha modificada a pedido del club de Núñez.

El encuentro pasó para el jueves 20 de julio, ante la solicitud de River con un argumento no del todo sólido: su técnico Martín Demichelis planteó que, ante la posibilidad de que este fin de semana el equipo se consagre campeón de Liga Profesional, los festejos le quitarán tiempo de preparación.

Juega este sábado a las 20 con Estudiantes en Núñez, y en caso de sumar un punto se volverá inalcanzable para Talleres. Pero contaba con un día menos de descanso para el viajo a Mendoza y el compromiso por Copa Argentina.

El entrenador cordobés de River Martín Demichelis dijo que "disfruta mucho" al frente del equipo Millonario. (@RiverPlate) Foto: @RiverPlate

“El partido de 16avos de Copa Argentina entre River y Talleres se pasa al jueves 20. Horario a confirmar”, publicó en Twitter Federico Chiapetta, Subsecretario de Deportes de Mendoza, ayer miércoles.

En Talleres el cambio de día no cayó bien, por que deberá modificar la logística. Este viernes enfrenta a Huracán por la fecha 25 de la Liga y Javier Gandolfi tenía prevista una rotación en el once titular. Si la T gana, se pone a seis puntos del Millo. Y si no lo hace, los dirigidos por Demichelis se consagran campeones automáticamente.

Gandolfi Fútbol Liga Profesional triunfo de Talleres sobre Argentinos Juniors por 1 0 en el Estadio Kémpes ( Ramiro Pereyra /La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

Además, para sus hinchas también significa un cambio de planes no menor, por ejemplo ante la dificultad de conseguir alojamiento en una provincia turística como Mendoza, en plenas vacaciones de invierno. A Talleres le cedieron la mitad de la capacidad del estadio, unos 16 mil boletos.

ASÍ SERÁ LA VENTA DE ENTRADAS PARA EL PÚBLICO DE TALLERES

Venta web este domingo 16 desde las 16 hs, a través de Autoentrada

Canje de populares y plateas el lunes 17 y martes 18 de julio de 11 a 18 hs, en boleterías de Autoentrada (Dinosaurio Mall - Rodríguez Del Busto 4086, Córdoba).

No habrá vena de entradas el día del partido en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Precios.

Populares: 5000 pesos.

Plateas descubiertas: $8000

Plateas cubiertas: $10000

EL CLUB QUE QUIERE LLEVARSE A FEDERICO GIROTTI DE TALLERES

Con un Federico Girotti que al parecer ya no es tan tenido en cuenta en Talleres, hay interés de San Lorenzo por contar con el delantero surgido en River.

El Cuervo busca un delantero de área y apunta a Girotti, por quien Talleres pagó 2,5 millones de dólares por la mitad de la ficha (la otra mitad es de River).

La falta de continuidad sería motivo para que Girotti interceda, en favor del club donde ataja su cuñado, Augusto Batalla. Pero más allá de esta cuestión familiar, en Talleres parece haber perdido lugar.

Talleres perdió 2-1 ante Lanús. Federico Girotti. (Federico López Claro / La Voz) Foto: Federico Claro

El delantero volvió a jugar de manera oficial en el partido con Lanús, que terminó con derrota Albiazul por 2 a 1, y tras una larga recuperación por la lesión en la rodilla que sufrió en agosto de 2022.

Girotti tuvo un altercado verbal con el defensor colombiano Felipe Aguilar en ese partido, y lo acusaron de haber lanzado insultos racistas. Tras ese episodio, circuló la versión de que el delantero recibió una sanción interna en Talleres. De hecho, no volvió a concentrar con el plantel ante Godoy Cruz, Sarmiento y Unión de Santa Fe.