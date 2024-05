Matías Suárez y la dura caída de Belgrano: “Nos vamos contentos porque respetamos la idea del técnico”

Un Belgrano sin Franco Jara, como antes se había quedado sin Lucas Passerini, recuperaba una pieza importante con Matías Suárez, quién después de más de un mes volvió a integrar la delegación, e ingresó en el segundo tiempo en la derrota 3-0 con River. Un público Millonario que lo aplaudió, por su paso por Núñez.

River homenajeó a Matías Suárez, quien vuelve al Más Monumental pero con los colores de Belgrano. pic.twitter.com/GUJiVgN6Oa — SportsCenter (@SC_ESPN) May 18, 2024

“Sabíamos que era un partido complicado, había que estar los 90 minutos concentrados al máximo porque River ataca mucho y en cualquier momento te puede convertir un gol”, declaró Suárez, en diálogo con el programa partidario Hablemos de Belgrano.

“El primer tiempo fue bueno. Después no lo supimos manejar y nos tocó perder contra uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Hasta el 1 a 0 estuvimos en partido, después del segundo gol ya nos caímos”, analizó.

"MUCHOS RECUERDOS, MUCHAS COSAS VIVIDAS." Matías Suárez expresó sus sentimientos al volver al Más Monumental.



📺 #SportsCenter | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/VcPFa7QRuY — SportsCenter (@SC_ESPN) May 19, 2024

De cualquier modo, remarcó: “Nos vamos contentos porque respetamos la idea del entrenador. Cada vez la entendemos mejor y la estamos plasmando en la cancha. Ahora nos queda levantar la cabeza para el viernes, porque se vienen más partidos importantes”.

MATÍAS SUÁREZ Y SU LARGA AUSENCIA EN BELGRANO

“Ya estoy bien hace bastante tiempo. Tenía una molestia en la rodilla y no me querían arriegar, así que me estuve poniendo bien en lo físico para empezar a jugar lo máximo que se pueda”, explicó Suárez. No integraba una delegación del Celeste desde el pasado 10 de abril, cuando el club dio parte médico de un cuadro de anginas, y no pudo viajar con sus compañeros a Ecuador, para enfrentar a Delfín por Copa Sudamericana.