Belgrano confirmó una rescisión de contrato; y se viene una despedida

Fue uno de los refuerzos que menos rindió, y este viernes Belgrano anunció su resción de contrato. Se trata del uruguayo Nicolás Schiappacasse, quien se incorporó en agosto del 2023, y tenía contrato hasta agosto de este año. Además, este sábado contra River por el Torneo de la Liga Profesional será la despedida de Ariel Rojas, quien visitió las dos camisetas y se retira del fútbol.

Ariel Rojas junto a Luis Artime. Será parte del nuevo consejo de fútbol (Prensa Belgrano).

Schiappacasse, ex jugador de Peñarol de Montevideo, no es tenido en cuenta por el entrenador Juan Cruz Real, por lo que retornará a su país para esperar la apertura del libro de pases. Es la primera salida del plantel, y no será la última.

Belgrano pagó 100 mil dólares por su préstamo. En estos nueve meses completó 172 minutos en campo contando todas las competencias, es decir Copa de la Liga 2023, Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Copa Argentina 2024 y Copa Sudamericana 2024.

Solamente fue titular cuando el DT era Guillermo Farré en el partido de octavos de final de la Copa Argentina ante San Lorenzo en cancha de Colón y que terminó con triunfo del Cuervo 1 a 0 con gol de Federico Gigliotti y la eliminación del Pirata. Después ingresó cinco veces desde el banco y en 12 oportunidades fue convocado sin jugar.

ARIEL ROJAS SE RETIRA EN BELGRANO

El veterano volante Ariel Rojas (38 años), se despedirá del fútbol este sábado en la visita de Belgrano a River, dos de las camisetas que defendió. Esta previsto un homenaje del club local antes del inicio del encuentro, a las 18. El Chino tuvo dos pasos entre 2012-2015 y 2017-2018, disputó 151 partidos y cosechó ocho títulos, cuatro locales y cuatro internacionales.

Ariel Rojas jugador de Belgrano (prensa Belgrano)

En un principio seguirá ligado a Belgrano, ya que es uno de los nombres para conformar el consejo de fútbol que anunció el presidente celeste, Luis Fabián Artime. Junto al exvolante de Vélez, Marcelo Gómez, y al coordinador de Divisiones Inferiores, Ezequiel Borrelli.