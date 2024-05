Resumen del empate de Instituto y lo que viene: visitar al Huracán de Kudelka

Instituto no pudo estirar su arranque ganador en el Torneo de Liga Profesional y empató con Unión de Santa Fe 1 a 1 en Alta Córdoba, por la segunda fecha. El golazo de Santiago Rodríguez, tercero en dos partidos, lo mejor de la noche en el Monumental.

El delantero Albirrojo anotó desde la mitad de la cancha para el 1 a 1, lo sumó a los tantos convertidos en Junín para la victoria frente a Sarmiento, y es uno de los artilleros del torneo junto a Franco Jara, de Belgrano, y Fernando Colidio, de River.

La próxima fecha para el Instituto de Diego Dabove será ante Huracán, ex club del DT, y dirigido por Frank Kudelka, quien pasara por la Gloria. Será el domingo 26 de mayo a las 15.30 por la tercer fecha. Sin Jonás Acevedo, ex del Globo, expulsado ante Unión con roja directa (dos fechas afuera).

Instituto se quedó con uno menos al final del primer tiempo, en el encuentro ante Unión. (Captura de pantalla)

Posteriomente, el Albirrojo volverá a ser local contra Gimnasia de La Plata el domingo 2 de junio a las 20.30, por la cuarta fecha. Y por la quinta, previa al receso por la Copa América, visitará a Newell’s el jueves 13 de junio a las 21.15.

CÓMO SIGUEN LOS LESIONADOS EN INSTITUTO

Fernando Alarcón se recupera del esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, sufrido en la primera fecha en Junín. Lo evaluarán en la semana para saber si podrá estar disponible en la visita a Huracán, aunque lo más probable es que el capitán deba esperar al menos una semana más.

El gesto lo dice todo. Fernando Alarcón debió salir por una lesión en la rodilla izquierda. Preocupación en Instituto. Foto: Twitter @SC_ESP

En tanto que el marcador central zurdo Miguel Brizuela entró en la etapa final de su recuperación por un desgarro. A su vez, desde el club comunicaron que el volante Matías Romero deberá realizarse una artroscopia en su rodilla derecha, ante una persistente lesión que desde hace tiempo lo mantiene alejado de las canchas.