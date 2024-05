Todo lo que tenés que saber de Sarmiento-Instituto, inicio del Torneo de Liga Profesional

Instituto se pone en marcha, es el primero de los cordobeses en entrar a la cancha en el Torneo de la Liga Profesional, y de hecho será el encargado de levantar el telón de la competencia. Visita este viernes a las 19 a Sarmiento de Junín, televisado por ESPN Premium.

Los Albirrjos con la premisa de dejar atrás la racha de seis derrotas en fila en la parte final de Copa de la Liga (incluída la eliminación de Copa Argentina), con un primer semestre que claramente fue de mayor a menor para los dirigidos por Diego Dabove.

Damián Puebla, autor de dos goles para Instituto en el partido ante Banfield por la Copa de la Liga Profesional 2024. (Fotobaires) Foto: JORGE MATIAS BARAVALLE

CÓMO LLEGA INSTITUTO

Más allá del parate, con tiempo incluso para una mini pretemporada y amistoso con Independiente Rivadavia de Mendoza, Instituto llega al debut con varias bajas. La más significativa es la de Roberto Bochi, el experimentado volante central que sufrió una seria lesión en la rodilla y fue operado.

Bochi va al piso en busca de una pelota en medio de la lluvia en Alta Córdoba (Foto: Javier Ferreyra).

Además, el zaguero Miguel Brizuela y el volante uruguayo Rodrigo Pérez Casada se encuentran en la etapa final de recuperación de sendas lesiones musculares. Otro de los volantes, Matías Romero, todavía no está en condicones por un esguince de rodilla, y el lateral derecho Juan Franco quedó afuera, suspendido por amonestaciones.

La lista de Diego Dabove para el debut de Instituto en el Torneo de Liga Profesional. Foto: Prensa Institut

Se abre la puerta para del debut como titulares de juveniles provenientes de La Agustina, el caso del zaguero Gonzalo Requena y el volante central Nicolás Dubersarsky, quien ya tuvo minutos en cancha en la derrota frente a River en Alta Córdoba.

ASÍ ESPERA SARMIENTO A INSTITUTO

Con Israel Damonte de nuevo como entrenador, Sarmiento apunta a mejorar su campaña para no correr riesgos con el descenso tras un pobre primer semestre. Fue uno de los primeros en sumar refuerzos, en este caso al volante cordobés Gabriel Gudiño, ex Belgrano, y al enganche Valentín Burgoa, ex Godoy Cruz que estuvo en el radar de Instituto en el anterior mercado de pases.

PROBABLES FORMACIONES DE SARMIENTO E INSTITUTO

Sarmiento: Jerónimo Pourtau; Franco Paredes, Juan Cruz Guasone, Juan Manuel Insaurralde y Nahuel Gallardo; Joaquín Gho, Diego Calcaterra, José Mauri y Sergio Quiroga; Agustín Fontana y Facundo Ferreyra. DT: Israel Damonte.

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Gonzalo Requena o Víctor Cabrera y Jonathan Bay; Jonás Acevedo, Dubersarsky o Stefano Moreyra, Gastón Lodico y Damián Puebla; Santiago Rodríguez, Facundo Suárez o Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.