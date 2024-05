Belgrano: Juan Cruz Real y el aguante con uno menos; y la insólita situación del DT rival

La expulsión de Nahuel Losada en el primer cuarto de hora del partido, puso en aprietos otra vez a Juan Cruz Real, DT de Belgrano, que de todos modos sacó adelante el partido por Copa Sudamericana en el Kempes, 1 a 1 ante un Delfín con una situación insólita con su entrenador.

“Quiero agradecerle a la gente que vino, no me siento contento, pero estoy tranquilo. Prácticamente jugamos 90 minutos con uno menos. Es muchísimo en competencia internacional. Me siento orgulloso de los jugadores. Estos partidos así tenes chances de perderlo. Hicimos un gol con uno menos”, resumió Real.

“Lamentablemente nos empatan muy rápido y no pudimos reacomodarnos. Queríamos ganar, pero analizando el contexto es un punto más. Hay que tratar de esos primeros minutos, no equivocarnos. Habrá que analizar que pasó. Si hubieran pasado algunos minutos, a lo mejor jugaba a nuestro favor”, asumió el DT, que todavía no festejó triunfos con Belgrano como local.

También se refirió al cambió que debió instrumentar por la expulsión de Losada, por lo que debió salir un jugador de campo para que entre Ignacio Chicco. “Le pedí disculpas a (Matías) Marín, salir a los diez minutos no es fácil. El equipo respondió dentro de la dificultad y los que entraron lo hicieron bien”.

REAL Y PARA QUÉ ESTÁ BELGRANO

“Lo que más me gustó fue la entrega, el carácter para jugar con adversidad, uno tanto tiempo. Hay muchas cosas para corregir, no quiero quedarme con uno menos. Si bien el plan de partido cambió, el equipo supo adaptarse, intentó jugar, salimos desde abajo. Tengo muchas cosas para destacar, son más que las cosas negativas”, remarcó Real.

Belgrano enfrentó a Delfín de Ecuador en el estadio Mario Alberto Kempes, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

¿Para qué está Belgrano?, le preguntaron. “Lo veo muy bien al plantel para lo que viene. Este tipo de partidos sirven para crecer, para forjar carácter y eso me deja tranquilo. Estoy viendo la respuesta de ellos, en el juego y en el carácter. Nos dijeron cuando llegamos que al equipo le costaba este tipo de situaciones y los chicos han logrado revertirlo”.

¿QUÉ PASÓ CON EL TÉCNICO DEL RIVAL DE BELGRANO?

La mala campaña de Delfín en el torneo ecuatoriano, donde aparece penúltimo tras la derrota como local frentel al Barcelona de Guayaquil, activó la salida de Guillermo Duró, el técnico argentino.

De hecho, dirigió al equipo contra Belgrano, y ya no era más el entrenador. Así lo hizo público en la conferencia de prensa post partido. “La decisión no tenía que ver con este resultado, estaba tomada de antemano”, aseguró Duró.

“Le pedí al presidente que me deje dirigir este partido. Estoy orgulloso del grupo y de este club, humilde pero ordenado. Fueron muy buenos 19 meses. Estoy agradecido con el club, la charla fue tranquila porque hay muy buena relación”, enfatizó Duró.

Y se quejó por una de las jugadas polémicas de la noche, sobre el final y por un agarrón del zaguero Mariano Troilo en el área: “El penal es claro si van al VAR. Más no puedo decir porque hay gente que maneja la tecnología y tiene distintas interpretaciones. La sensación es que hicimos un partido más que bueno, con chance de llevarnos los tres puntos. Le pregunté al árbitro si la revisaron y me dijo que sí”, lanzó.