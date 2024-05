Franco Jara, presente goleador en Belgrano y la clave que le sirvió para su recuperación

“Hubiera sido a lo Belgrano si ganábamos. Fue cuesta arriba, con un jugador menos, donde hay que hacer un esfuerzo extra. Pudimos lograr la ventaja pero no duró mucho. Lo importante es no perder”, reflexionó Franco Jara, autor de un golazo, y tras el empate 1 a 1 con Delfín por Copa Sudamericana en el Kempes.

El delantero anotó de nuevo, como lo había hecho en Ecuador en el duelo de ida, con un gol para poner en un cuadro, por el remate desde el vértice del área y al ángulo. “Se vuelve largo un partido con 10 jugadores. Pero todos tienen que dar un extra, con amor propio, jugarlo como una final. Todo el equipo hizo el esfuerzo. Hay que seguir trabajando y luchando”, enfatizó, en referencia a que Belgrano jugó 75 minutos con uno menos por la expulsión de Nahuel Losada.

La recuperación de Jara fue ponderada por el propio Luis Fabián Artime, presidente del club de Alberdi, quien destacó: “Se le abrió el campo por la lesión de Lucas (Passerini) y apareció el goleador que fuimos a buscar, con una jerarquía bárbara”.

Y Jara dio la clave: “No tuve la oportunidad al principio de demostrar, no estaba en mi mejor forma desde lo físico. El ritmo de juego te da confianza. El gol es un factor importante. La idea de Juan (por el DT Real) me dio la confianza que me hacía falta. Pero de nada vale si no ganamos”.

JARA Y LA FE PUESTA EN BELGRANO

“Por ahora estamos primeros en Copa Sudamericana y eso es importante. El partido que viene de local es una final. Vamos a jugar y ganarlo como tiene que ser. Hay que prepararnos. Esto es lo que nos gusta hacer, jugar al fútbol. A descansar y pensar en lo que viene”, apuntó Jara en referencia la cruce con Real Tomayapo, el miércoles 15 de mayo a las 19 en el Kempes, por la quinta fecha de la Copa.