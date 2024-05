Juan Cruz Real y Belgrano: del “no soy un loco” al “me encantaría ser el primer DT campeón en el club”

“Siento mucho aliento en la calle, mucho cariño. Eso nos hace comprometernos mucho más. Y vamos en búsqueda de devolver eso. Saber que estamos trabajando para la ilusión que tiene el hincha, que son los que representan al club”. Parte de las frases de Juan Cruz Real en una entrevista en el canal YouTube de Belgrano, con preguntas formuladas por los hinchas.

“No soy un loco, me gusta correr riesgos con sentido común. Todo lo que hacemos, lo hacemos para ganar. Me gustan los entrenadores que van en busca de lograr crear situaciones de gol, de generar goles para el equipo. El hincha lo primero que quiere es ganar. Pero cuando es la explosión más grande: cuando hacés un gol. Estamos en la búsqueda de entregarle algo más al hincha. Yo también he sido hincha, hoy menos porque trabajo en esto. El hincha si ganas 1 a 0 se va contento porque ganaste. Pero si pateó una sola vez. A las 24 horas, cuando baja la adrenalina, decís ‘ganamos y pateamos una sola vez al arco”, reflexionó Real.

Juan Cruz Real, el nuevo técnico de Belgrano que arrancó ganando. (Fotobaires).

“No es solamente ganar. Es ganar y hay un agregado más. El fútbol no deja de ser un espectáculo. Para mi no es ganar como sea. Tiene que haber algo que lo represente al hincha”, añadió el DT Celeste, quien puso primero al Pirata en Copa Sudamericana, invicto. Y va por la clasificación a octavos. Este jueves 9 de mayo recibirá a Delfín de Ecuador, por su primera victoria como local.

JUAN CRUZ REAL Y SU DESEO EN BELGRANO

“Me encantaría ser el primer campeón de este club. Si hay que soñar, soñamos en grande. Esto es fútbol, no hay imposibles. Si vos queres lograr cosas, lo primero que tenés que hacer es soñar que lo podes lograr. Por qué no podemos pensar en algo importante. Con calma, con trabajo. Yo estoy proyectándome a largo plazo y soñando. Soñar, se puede soñar”. Textual de Juan Cruz Real.

Dt de Belgrano, Juan Cruz Real (José Hernandez / La Voz) Foto: José Hernández

Y resaltó: “Esperemos que mi ciclo concluya dentro de mucho tiempo y podamos hacer un ciclo exitoso. Dejar al club con una estructura sólida en todo sentido. Como idea central, y es lo que dije desde el primer día, es que el equipo tenga una identidad clara. Y que tenga coraje para jugar. No es no tener miedo, es aún con temor tener coraje para intentarlo. Queremos que la gente se sienta representada por nosotros. Acá la frase en los vestuarios es ‘ir al frente’”.

Belgrano visitó a Real Tomayapo por la Copa Sudamericana. (Fotobaires)

“Este es un deporte colectivo, pero nosotros tratamos con individuos. Son personas antes de jugadores de fútbol. Yo creo mucho en el tema de que haya un buen ambiente de trabajo, comprometidos con lo que tenemos que hacer. Con exigencia altísima”, indicó.

LAS LESIONES EN BELGRANO Y LOS CHICOS

“Hemos perdido jugadores importantes como Lucas (Passerini) y Ulises (Sánchez), que fueron lesiones importante. Eso se siente. No es una excusa. Tenemos un plantel y tenemos que apuntar a potenciar a todos. También pasó lo del dengue. Fue complejo”, recapituló Real.

Lucas Passerini, delantero de Belgrano, luego de la intervención quirúrgica por su lesión. (Prensa Belgrano)

“Hay muchos chicos que han levantado bastante el nivel. A partir de ahí tener en cuenta a los juveniles. Nosotros no miramos la edad ni el documento ni nada. Lo mas importante es lo que puedan dar. Yo trabajé 10 años en formación. El jugador joven me gusta, el que creemos que está preparado para aportar a la causa colectiva. Si está preparado, no tenemos temor en que juegue”, aseguró.

Mariano Troilo, defensor de Belgrano, en el partido ante San Lorenzo, por la Copa Argentina 2023. (Prensa Belgrano)

“Nos tocó el caso de (Mariano) Troilo, que le tocó jugar un partido importante como Inter de Porto Alegre. Las posibilidades las van teniendo porque se las ganan y las van a mantener porque se las ganan. Somos un cuerpo técnico muy exigente. Queremos que el jugador represente el escudo en el más alto nivel. Estamos abiertos a que todos compitan, todos se muestren, todos aporten. Hablamos mucho con los chicos que hoy no tienen la posibilidad. Nosotros estamos muy comprometidos con el proyecto de juveniles de club. Los jóvenes son el gran capital”, agregó el entrenador.

LOS REFUERZOS Y LA DOBLE COMPETENCIA PARA BELGRANO

“No me quiero apurar porque estamos en competencia. Sabemos que tendrán que venir jugadores para potenciar lo que ya tenemos. Hubo casos como Lucas y Ulises, que la idea es reemplazarlos a ellos. Queremos ser responsables en lo que vayamos a incorporar. Lo que ya tenemos es bueno, con la mezcla de juveniles y jugadores grandes. No nos podemos equivocar. Que sean jugadores que realmente potencien lo que tenemos. No traer por traer. Hay que ser responsables y serios”.

Juan Cruz Real, entrenador de Belgrano, destacó: “Estoy contento porque ganamos, contento porque pese a no jugar con el ADN que queremos, los jugadores supieron entender el contexto”. (Fotobaires) Foto: Fotobaires

Se viene otro mes de doble competencia, en un exigente segundo semestre, y Real apuntó: “Todas las competencias son importantes. Hasta que tengamos chances, no podemos descuidar nada. Será difícil, porque tenemos muchos partidos seguidos pero con un plantel numeroso, con muchos chicos, que deben ganar experiencia. Es diferente cuando tenes un plantel amplio de experiencia. Nuestra mentalidad tiene que ser ir por todo. Es lo mismo partido local, partido de copa, no podemos elegir”.