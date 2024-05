Belgrano: a cuánto asciende su presupuesto anual y el dinero que mueve jugar en Copa Sudamericana

La lista oficialista de Belgrano que encabeza Luis Fabián Artime fue proclamada en asamble a general para otro período al frente del club hasta 2027. El nuevo tesorero, Lucas Bustos, dio un patallazo de cual es la situación económica y financiera del Celeste, en plena competencia en Copa Sudamericana.

La realidad del club no le resulta desconocida, porque se desempeñó como protesorero en la gestión anterior, que tenía a Diego Merlino como tesorero. “No estamos mal parados, y tampoco hay apremios por vender jugadores, pero en junio probablemente haya alguna transferencia, que es lo que le da equilibrio a caulquier presupuesto. En el mercado pasado no hicimos ninguna, y en 2023 vendimos ‘un jugador y medio’ como dice Luis (Artime) con Pablo Vegetti y la mitad del pase de Bruno Zapelli. Hay sondeos y averiguaciones en análisis en el directorio deportivo del club, y hasta donde yo se no entró ninguna oferta oficial todavía”, explicó en Vía Córdoba.

Luis Fabián Artime en la asamblea de Belgrano en el estadio Gigante de Alberdi. (Javier Ferreyra / La Voz)

“No es simple trazar un presupuesto con variables como la inflación, pero Belgrano está en el orden de los 19 millones de dólares anuales. Abrir el club cada mes, con todas sus actividades, cuesta 1,5 millones de dólares”, precisó.

“Tenemos que ser austeros, más todavía en esta contexto de recesión en general. Cuesta cada vez más recaudar lo necesario en los abonos, porque los socios tienen prioridades por encima, como la alimentación, vivienda, educación, etc... A favor es que parece haber luz al final del túnel, en lo que respecta a la inflación, se ilusionó. E instó: “Le pedimos al socios que nos siga apoyando y confiando como hasta ahora, porque vamos a hacer hincapié en crecer como club y en infraestructura”.

Diego Merlino (tesorero de Belgrano) y Lucas Bustos (protesorero) Foto Pedro Castillo Foto: Castillo Pedro

Ya cobrado lo que correpondía por Lucas Zelarayán y Critian Cuti Romero, al club le falta por embolsar dinero por Bruno Amione (zaguero que pasó de Italia al Santos Laguna de México) y Emiliano Rigoni, en el Austin de la MLS. Y la posiblidad latente de ventas a futuro de Zapelli, cuyo 50 por ciento de la ficha se cobra la mitad en este 2024 y el otro 25 por ciento a inicios del 2025; o del propio Cuti Romero en caso de formalizarse una transferencia.

LA INVERSIÓN DE MANTENER AL PLANTEL DE BELGRANO

Sin transferencias en el último mercado, Belgrano además encaró la contratación de refuerzos importantes para jerarquizar el plantel. “Llegaron Matías Suárez, (Francisco) González Metilli, (Facundo) Quignon... pases onerosos porque la idea ra manterner el plantel, y mejorar contratos de jugadores que podrián haberse ido a otros equipos, y mejorar la campaña. Algo que no se dio en este semestre, al menos en la Copa de la Liga”, reconoció Lucas Bustos.

Matías Suárez y Francisco González Metilli, dos de los refuerzos para esta temporada en Belgrano (Prensa Belgrano) Foto: Archivo La Voz

De cualquier modo, aclaró: “El pase de de Suárez no es el más caro, porque el acuerdo fue en base a objetivos”. Y también se refirió a la contratación de Juan Cruz Real como nuevo DT: “Es un técnico que viene de hacer toda su carrera afuera, había que sentarse a hablar en dólares. Pero no es muy distinto a lo que se venía pagando con Guillermo Farré”.

Juan Cruz Real, entrenador de Belgrano, destacó: “Estoy contento porque ganamos, contento porque pese a no jugar con el ADN que queremos, los jugadores supieron entender el contexto”. (Fotobaires) Foto: Fotobaires

LA PARTICIPACIÓN EN SUDAMERICANA EN NÚMEROS

Belgrano cerró la primera ronda de Copa Sudamericana, con un auspicioso primer lugar en el Grupo C, invicto, y con chances ciertas de clasificar. Hasta aqui le ingresan 900 mil dólares por los primeros seis partidos. Y 500 mil dólares más si acceder a octavos de final.

Real Tomayapo vs. Belgrano en Bolivia (Fotobaires) Foto: fotobaires

“Es un muy buen ingreso, pero no diría que se trata de un bálsamo. Cada partido como local nos cuesta entre 35 y 40 mil dólares entre operativo de la Policía, seguridad privada, pago a la empresa que vende los boletos, asistencia médica obligatoria con las normas de Conmebol y readecuación de muchos servicios”, detalló Bustos.

“Jugar en el Gigante de Alberdi por la Copa sería menos caro, pero no tanto. Hay costos fijos. El Kempes, por buena predisposición del Gobierno de Córdoba, es sin pago de alquiler. Tenemos que pagar un propocional del uso del sistema lumínico, pago a personal por limpieza y logística, y otras cuestiones. Nos encanta jugar en Alberdi, que es nuestra casa, la realidad indica que hay capacidad para la mitad de los socios, y muchos se privarían de ver un evento internacional. Por eso estamos iluisonados en que el Kempes esté colmado en el próximo partido (contra Delfín, el jueves 9 de mayo).

Belgrano e Inter de Brasil, en duelo por Copa Sudamericana, en el Kempes. (José Gabriel Hernández / La Voz)

“Y está el tema de los viajes, movilizar una delegación de 45 personas con traslados, estadías... El viaje a Ecuador en vuelo charter, con aterrizaje en un aeropuerto que es más bien pequeño, nos costó 100 mil dólares. Sólo en lo que respecta al vuelo”, resaltó.

CUÁLES SON LOS SOPORTES ECONÓMICOS EN BELGRANO

Sin ventas de futbolistas, la estructura económica de Belgrano se apoya en la masa societaria y la venta de abonos. “Representa un 50 por ciento del presupuesto en este contexto, con 63 mil socios. Un número significativo si pensamos que asumimos con 13 mil, en 2021 y tras la pandemia”, destacó Lucas Bustos.

“La Tienda Oficial aportó cerca de un 10 por ciento con crecimiento exponencial, de más de 100 mil prendas al año. Cada socio compra más de una prenda y media por año, se venden unas 350 por día. Los sponsors, a su vez, cubriero un 8 por ciento hasta el cierre del balance 2023, con contratos que venían de la Primera Nacional. Con los nuevos acuerdos estarán en el orden del 11%, impacto que se notará en este 2024″, detalló.

Indumentaria en la tienda oficial de Belgrano, República de Alberdi. (La Voz)

En cuanto a los derechos televisivos, reitieró que deberían actualizarse y estar por arriba de los 2,5 millones de dólares que Belgrano recibe al año. “Es bajo, ya que con la televisión cada club debería cubrir entre el 30 o el 35 por ciento de los presupuestos, y estamos en un 20%”, observó.

Belgrano visitó a Boca por la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional. (Federico López Claro / La Voz)

LA INFRAESTRUCTURA QUE BELGRANO ENCARÓ PARA EL 2024

“Nos propusimos terminar con las refacciones en el polideportivo, debajo de la tribuna preferencial. Una obra que se realiza desde hace tres meses, llamada el Gigantazo, con el cobertor metálico, piso nuevo, construcción de gradas y equipamiento sonoro. Para competencias deportivas y otro tipo de espectáculos y eventos, como en el caso de asambleas”, enumeró el nuevo tesorero de Belgrano.

Nuevas plateas, palcos, bancos de suplentes y cabina de prensa. Gigante de Alberdi Foto: José Hernández

“Todas estas obras las pusimos en marcha con aportes genuinos, sin edudamiento. La platea Súper Celeste se auto financió con la compra de ubicaciones por parte de los socios. Y nos abocamos a completar la tribuna Cuellar, alta y baja. A la espera de la habilitación municipal, porque se trata de la cuestión catastral de tres casas. El hormigonado comenzó en noviembre, y como se trata de estructuras prearmadas, creemos que para fines de julio o comienzos de agosto estaremos cortando cintas”, anticipó Lucas Bustos.

Vacío. Sin público, los ingresos para todos los clubes se complica. (Prensa Belgrano)

En los próximos días comenzarán a construir las bases que sostendrán las columnas en las que se apoyarán las gradas que elevarán la capacidad del estadio en algo más de 3.500 espectadores, llevando el aforo del Gigante de Alberdi a un total a casi 40 mil lugares.