Talleres: a fondo en una guerra declarada, Andrés Fassi habló de su continuidad al frente del club

En medio de un vendaval de declaraciones y fuego cruzado, Andrés Fassi confirmó denuncias por agresión del árbitro Andres Merlos tras el encuentro Talleres-Boca; y se descargó contra Claudio Tapia, titular de la AFA. Una pelea en la que sabe que puede haber severas consecuencias, y por eso habló también sobre su continuidad en el club de barrio Jardín.

“Talleres está arriba de todos. De Tapia, Fassi, de todos. No quiero ser la persona que, por estar, perjudique a Talleres. Por eso quiero una muy sincera respuesta de Tapia. Para que me diga si puedo estar con la tranquilidad de poder seguir con todo lo que estamos generando en esta gestión.

“Si veo que esto sigue perjudicando a Talleres, que es la gran inquietud, lo evaluaré y será una decisión a tomar. Si estoy dentro de las reglas del juego, de un fútbol con equidad, moralmente viable y en un fútbol en el que he dejado la vida en estos nueve años para ser de Talleres lo que hemos hecho y está a la vista, seguiré muchos años más acá. Mi continuidad en Talleres está al 100″

“Quiero que Talleres y el fútbol sea cuidado. Todos tenemos que tener una equidad. Nos acostumbramos a que sea normal todo lo que está pasando. Ojalá sea un puntapié inicial” completó Fassi.

Conferencia de prensa de Andrés Fassi Presidente de Talleres tras el incidente del partido contra Boca Juniors por Copa Argentina. Foto: Pedro Castillo / La Voz

MÁS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE TALLERES

“Es uno de los momentos más difíciles, tristes en el fútbol. Son situaciones que no quiero que pasen nunca. Que nos alejan de lo que queremos para nuestras instituciones”.

“A Merlos le digo que no le tengo respeto como sí al 85% o 90% de los árbitros argentinos. Su prepotencia y sus decisiones van variados y de acuerdo al mensaje que le den”.

Andrés Merlos, en medio de una polémica. Fassi denunció que le pegó una trompada. (Fotobaires)

“Hablamos de Merlos, no del arbitraje. Hay cuatro o cinco árbitros serviles. Abanderados para una causa determinada. Para beneficiar o perjudicar”.

Escándalo: el presidente de Talleres denunció que Andrés Merlos le pegó, “va a tener una denuncia penal”

“Beligoy nos prometió que esos árbitros que perjudicaban a Talleres no los iban a mandar más. No cumplió”.

“Te quiero decir (a Tapia) que llegué a Talleres hace nueve años y no vine a pelearme con nadie. Regresé al fútbol argentino y a Talleres, que vivía una situación dramática. No vine a hacerte problemas. No tengas miedo, no voy a ser presidente de AFA”.

Andrés Fassi y Claudio Tapia en el predio de Talleres. (Prensa Talleres)

“Ahora querés adelantar las elecciones, seguramente vas a ganar porque tenés mucho poder. Y mucho más poder que el de un dirigente como yo, que solamente tiene el poder moral y el de la gestión”.